Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα

Οι συνιδρυτές της Panik,

και

, μαζί με ολόκληρη την ομάδα της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον

τραγουδιστή

, έχοντας οργανώσει ιδιαίτερες εκπλήξεις προς τιμήν του