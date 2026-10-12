Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα
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Σάκης Ρουβάς Γιώργος Αρσενάκος Πάρις Κασιδόκωστας - Λάτσης Panik Records

Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα

Οι συνιδρυτές της Panik, Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με ολόκληρη την ομάδα της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον τραγουδιστή, έχοντας οργανώσει ιδιαίτερες εκπλήξεις προς τιμήν του 

Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα
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Ο Σάκης Ρουβάς και η Panik Records γιόρτασαν τη μέχρι σήμερα κοινή τους πορεία, σε ένα ξεχωριστό πάρτι που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας, δίνοντας το σύνθημα για όσα μεγάλα ετοιμάζονται να ακολουθήσουν.

Οι συνιδρυτές της Panik, Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με ολόκληρη την ομάδα της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον τραγουδιστή, έχοντας οργανώσει ιδιαίτερες εκπλήξεις προς τιμήν του σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια και ενθουσιασμό.

Τα επόμενα βήματα προμηνύονται άκρως δυναμικά, καθώς ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα μουσική. Προσεχώς θα αποκαλυφθεί το νέο του single, δίνοντας το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα
Γιώργος Αρσενάκος, Σάκης Ρουβάς και Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης

Το άλμπουμ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργια τραγούδια, που φέρουν την εκρηκτική ενέργεια, τη χαρακτηριστική σκηνική αύρα και το μουσικό αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική pop σκηνή. Οι νέες κυκλοφορίες σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή του, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στα επόμενα μουσικά του βήματα.

Την ίδια στιγμή, ο Σάκης Ρουβάς προετοιμάζεται για μια συνεργασία που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της νυχτερινής Αθήνας. Από τις 30 Οκτωβρίου, ενώνει τις δυνάμεις του με την Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή του «Έναστρον», σε ένα σχήμα που προκάλεσε ενδιαφέρον από τη στιγμή της ανακοίνωσής του.

Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα
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Σάκης Ρουβάς: Το πάρτι-έκπληξη από την Panik Records και τα νέα δισκογραφικά του βήματα
12 ΣΧΟΛΙΑ

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