Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Κέλι Όσμπορν πήρε περίπου 14 κιλά μετά τα σχόλια για την αδυνατισμένη εικόνα της στα BRIT Awards: Σοκαρίστηκα όταν είδα τις φωτογραφίες μου
Η Κέλι Όσμπορν πήρε περίπου 14 κιλά μετά τα σχόλια για την αδυνατισμένη εικόνα της στα BRIT Awards: Σοκαρίστηκα όταν είδα τις φωτογραφίες μου
Η κόρη του Όζι Όσμπορν μίλησε για τη δύσκολη περίοδο μετά τον θάνατό του
Μετά τα σχόλια που δέχτηκε για την αλλαγή στην εμφάνισή της στα BRIT Awards, η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε πως πήρε περίπου 14 κιλά, εξηγώντας ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τις φωτογραφίες της.
Σε συνέντευξή της στη «The Sun», η 41χρονη μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του πατέρα της, Όζι, τον Ιούλιο του 2025, αλλά και για την προσπάθειά της να σταθεί ξανά στα πόδια της.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι συγκλονίστηκε όταν είδε εικόνες της από την τελετή απονομής των BRIT Awards, στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, με την απώλεια βάρους της να είναι έντονη. Τότε είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί με μακρύ μαύρο φόρεμα και γούνινη εσάρπα. «Δεν είχα καταλάβει ότι έδειχνα έτσι μέχρι να δω τις φωτογραφίες. Όταν τις είδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχα σοκαριστεί όσο και όλοι οι υπόλοιποι» σχολίασε η ίδια.
Η Κέλι διευκρίνισε ωστόσο, ότι η απώλεια βάρους της δεν οφειλόταν σε διατροφική διαταραχή. Όπως εξήγησε, η ψυχολογική της κατάσταση είχε επηρεάσει ακόμη και την ικανότητά της να φροντίζει τον εαυτό της. «Απλώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για τον εαυτό μου. Το φαγητό με έκανε να αισθάνομαι σαν να ήθελα να κάνω εμετό» ανέφερε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα της.
Ο θάνατος του τραγουδιστή των Black Sabbath, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, την επηρέασε βαθιά. Η Κέλι Όσμπορν θυμήθηκε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία ένιωθε πως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όσα συνέβαιναν, αναζητούσε έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του. «Ο μπαμπάς μου μού είχε πει ότι θα μου έστελνε μηνύματα» είπε. «Ένιωθα σαν να είχε πεθάνει ό,τι υπήρχε μέσα μου και δεν ήθελα ο γιος μου, ο τριών ετών Σίντνεϊ, να με βλέπει σε αυτή την κατάσταση» εξήγησε.
Φωτογραφίες: AP
Σε συνέντευξή της στη «The Sun», η 41χρονη μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του πατέρα της, Όζι, τον Ιούλιο του 2025, αλλά και για την προσπάθειά της να σταθεί ξανά στα πόδια της.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι συγκλονίστηκε όταν είδε εικόνες της από την τελετή απονομής των BRIT Awards, στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, με την απώλεια βάρους της να είναι έντονη. Τότε είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί με μακρύ μαύρο φόρεμα και γούνινη εσάρπα. «Δεν είχα καταλάβει ότι έδειχνα έτσι μέχρι να δω τις φωτογραφίες. Όταν τις είδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχα σοκαριστεί όσο και όλοι οι υπόλοιποι» σχολίασε η ίδια.
Kelly Osbourne Says She’s Gained 30 Lbs. After Drastic Weight Loss, Recalls Begging Dad Ozzy for Help amid Struggles https://t.co/X8AOwBvAf9— People (@people) October 11, 2026
Ο θάνατος του τραγουδιστή των Black Sabbath, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, την επηρέασε βαθιά. Η Κέλι Όσμπορν θυμήθηκε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία ένιωθε πως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όσα συνέβαιναν, αναζητούσε έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του. «Ο μπαμπάς μου μού είχε πει ότι θα μου έστελνε μηνύματα» είπε. «Ένιωθα σαν να είχε πεθάνει ό,τι υπήρχε μέσα μου και δεν ήθελα ο γιος μου, ο τριών ετών Σίντνεϊ, να με βλέπει σε αυτή την κατάσταση» εξήγησε.
Φωτογραφίες: AP
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