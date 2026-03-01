Κέλι Όσμπορν: Νέα σχόλια για την αδυνατισμένη εικόνα της, ελπίζω πραγματικά να ζητήσεις βοήθεια, γράφουν στα social media
Η κόρη του Όζι Όσμπορν έδωσε το «παρών» στα BRIT Awards 2026 με εφαρμοστό μαύρο φόρεμα
Νέα σχόλια για την αδυνατισμένη εικόνα της προκάλεσε η Κέλι Όσμπορν μετά την εμφάνισή της στα BRIT Awards 2026, με πολλούς να εκφράζουν στα social media ανησυχία για τη σημαντική απώλεια βάρους της.
Η 41χρονη κόρη του Όζι Όσμπορν βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στη διοργάνωση μαζί με τη μητέρα της, Σάρον. Η κόρη του θρυλικού μουσικού εμφανίστηκε με εφαρμοστό μαύρο βελούδινο φόρεμα και βαθύ ντεκολτέ. Αρχικά φορούσε μαύρο μπολερό με φτερά, το οποίο αργότερα αφαίρεσε, αναδεικνύοντας περισσότερο τη λεπτή σιλουέτα της. Το αυστηρό, ίσιο καρέ της τόνιζε ακόμη περισσότερο τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Η Σάρον Όσμπορν επέλεξε κοστούμι τύπου σμόκιν με μακρύ παλτό, υιοθετώντας παρόμοιο ύφος. Ωστόσο, τα περισσότερα σχόλια επικεντρώθηκαν στην Κέλι, με αρκετούς να εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους. «Ω, Κέλι, ελπίζω πραγματικά να ζητήσεις βοήθεια», έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Το πώς δείχνει η Κέλι είναι σπαρακτικό». Ένας τρίτος ανέφερε: «Η Κέλι χρειάζεται βοήθεια. Πολύ. Είναι τόσο θλιβερό!», ενώ άλλος χαρακτήρισε την εικόνα της «αρκετά ανησυχητική». Κάποιος ακόμη σημείωσε ότι «δεν δείχνει υγιής» και την προέτρεψε «να βρει διατροφολόγο και να πάρει λίγα κιλά».
Η Κέλι Όσμπορν και η μητέρα της παρευρέθηκαν στην τελετή για να τιμήσουν τον Όζι Όσμπορν, ο οποίος τιμήθηκε μετά θάνατον με βραβείο Συνολικής Προσφοράς, με τον Ρόμπι Γουίλιαμς να ηγείται του αφιερώματος στον θρύλο της heavy metal.
Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της Κέλι Όσμπορν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέναντι σε επικριτικά σχόλια για τη σιλουέτα της. Στις 22 Φεβρουαρίου έγραψε σε Instagram story: «Κυριολεκτικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αηδιαστικοί είναι κάποιοι άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοια κακοποίηση!», δημοσιεύοντας στιγμιότυπο με τα σχόλια που είχε δεχτεί. Σε επόμενη ανάρτηση πρόσθεσε: «Και αυτό θα περάσει, αλλά, στο καλό».
Σε ένα από τα σχόλια που κοινοποίησε, ένα πρόσωπο χαρακτήριζε την εμφάνισή της «αδύνατη» και «εύθραυστη», παρομοιάζοντάς την με «νεκρό σώμα», ενώ ανέφερε πως «μοιάζει σαν να πρόκειται να δει τον πατέρα της σύντομα», αναφερόμενος στον θάνατο του Όζι Όσμπορν τον Ιούλιο του 2025.
