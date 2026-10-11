Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παπαρίζου στο «The Voice»: Κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40, βίντεο
Παπαρίζου στο «The Voice»: Κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40, βίντεο
Ο 30χρονος διαγωνιζόμενος Αναστάσιος από την Ξάνθη επέλεξε να πάει στην ομάδα της Πάολα, που παρατήρησε τη βέρα στο χέρι του - Ακολούθησε η αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου για τους Έλληνες άνδρες και τον γάμο
Την άποψή της για την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice, με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος.
Ο Αναστάσιος Μαυρίδης από την Ξάνθη ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show με την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν για να τον διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα «Το Ψωμί της Ξενιτιάς», ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας.
Η Πάολα τον αγκάλιασε και του είπε «βέρα βλέπω, παντρεμένος είσαι;» με τον 30χρονο να απαντά καταφατικά. «Είναι παντρεμένος, αυτό το μωρό, πόσο είσαι;» ρώτησε, για να της απαντήσει πως είναι 30 ετών.
Τότε η Έλενα Παπαρίζου πήρε… πάσα, προκειμένου να κάνει τη δική της, ιδιαίτερη, επισήμανση στον αέρα του νέου επεισοδίου και δη με ενθουσιασμό: «Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια. Αμάν πια. Μπράβο αγόρι μου».
Ο Αναστάσιος Μαυρίδης από την Ξάνθη ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show με την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν για να τον διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα «Το Ψωμί της Ξενιτιάς», ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας.
Η Πάολα τον αγκάλιασε και του είπε «βέρα βλέπω, παντρεμένος είσαι;» με τον 30χρονο να απαντά καταφατικά. «Είναι παντρεμένος, αυτό το μωρό, πόσο είσαι;» ρώτησε, για να της απαντήσει πως είναι 30 ετών.
Τότε η Έλενα Παπαρίζου πήρε… πάσα, προκειμένου να κάνει τη δική της, ιδιαίτερη, επισήμανση στον αέρα του νέου επεισοδίου και δη με ενθουσιασμό: «Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια. Αμάν πια. Μπράβο αγόρι μου».
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