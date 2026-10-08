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Ιωάννα Τούνη: Η βόλτα με το ανοιχτό παράθυρο στην Κένυα, η θεία της που ανησύχησε και οι επικίνδυνοι ιπποπόταμοι
Ιωάννα Τούνη: Η βόλτα με το ανοιχτό παράθυρο στην Κένυα, η θεία της που ανησύχησε και οι επικίνδυνοι ιπποπόταμοι
Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε τα μηνύματα της θείας της που ανησύχησε από τα πλάνα στο τζιπ μέσα στο πάρκο σαφάρι στην Κένυα
Την ανησυχία της θείας της προκάλεσε η βόλτα που έκανε σε χώρο σαφάρι στην Κένυα η Ιωάννα Τούνη στο πλαίσιο του ταξιδιού που κάνει στη χώρα της Αφρικής με τον σύντροφό της.
Αυτό που προκάλεσε την ανησυχία της θείας της Ιωάννας Τούνη ήταν το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το πρωί της Τετάρτης μέσα από το ανοιχτό παράθυρο ενός τζιπ γράφοντας στη λεζάντα «πάμε να αδράξουμε την ημέρα μας».
«Καρδιοχτύπι προσοχή», «κλείστε τα παράθυρα, μην γελάς επικίνδυνο είναι» έγραψε σε μηνύματά της προς την Ιωάννα Τούνη η θεία της, με την instagrammer να σχολιάζει «εντωμεταξύ τι μου στέλνει η θεία μου βλέποντας τα story».
Στη συνέχεια, δε, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να εξηγήσει γιατί δεν κινδυνεύουν από τα λιοντάρια όσοι κάνουν τέτοιες εκδρομές στην Κένυα, υποδεικνύοντας ως μεγαλύτερη απειλή τους ιπποπόταμους.
«Τα ζώα της σαβάνας έχουν συνηθίσει τα safari Jeep και τα αντιλαμβάνονται σαν ένα ενιαίο, μεγάλο αντικείμενο - όχι σαν άνθρωπο ή θήραμα! Για αυτό ακόμα και αν έχεις ανοιχτό παράθυρο δεν θα σου επιτεθούν. Αν όμως βγεις από το αυτοκίνητο και δεν μοιάζεις πλέον μέρος του μεταλλικού οχήματος, μπορεί να σε κατασπαράξουν» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.
Σε επόμενο story, τέλος, ανέλυσε γιατί ο ιπποπόταμος είναι ο μεγάλος κίνδυνος σε αυτές τις εκδρομές: «Ο ιπποπόταμος είναι εξαιρετικά επιθετικός και πολύυυυ πιο γρήγορος από όσο φαίνεται. Έχει τεράστια δύναμη και σαγόνια με πολύ μεγάλους κυνόδοντες. Προστατεύει έντονα την περιοχή του και μπορεί να κρυφτεί κάτω από την επιφάνεια του νερού σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό και οι περισσότερες επικίνδυνες συναντήσεις συμβαίνουν κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Όποιος πλησιάσει για να πιει ή να πλυθεί μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα μπροστά σε έναν ιπποπόταμο Επίσης μπορεί να επιτεθεί σε βάρκες ή ακόμα και να ανατρέψει μικρά σκάφη!».
Αυτό που προκάλεσε την ανησυχία της θείας της Ιωάννας Τούνη ήταν το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το πρωί της Τετάρτης μέσα από το ανοιχτό παράθυρο ενός τζιπ γράφοντας στη λεζάντα «πάμε να αδράξουμε την ημέρα μας».
«Καρδιοχτύπι προσοχή», «κλείστε τα παράθυρα, μην γελάς επικίνδυνο είναι» έγραψε σε μηνύματά της προς την Ιωάννα Τούνη η θεία της, με την instagrammer να σχολιάζει «εντωμεταξύ τι μου στέλνει η θεία μου βλέποντας τα story».
Στη συνέχεια, δε, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να εξηγήσει γιατί δεν κινδυνεύουν από τα λιοντάρια όσοι κάνουν τέτοιες εκδρομές στην Κένυα, υποδεικνύοντας ως μεγαλύτερη απειλή τους ιπποπόταμους.
«Τα ζώα της σαβάνας έχουν συνηθίσει τα safari Jeep και τα αντιλαμβάνονται σαν ένα ενιαίο, μεγάλο αντικείμενο - όχι σαν άνθρωπο ή θήραμα! Για αυτό ακόμα και αν έχεις ανοιχτό παράθυρο δεν θα σου επιτεθούν. Αν όμως βγεις από το αυτοκίνητο και δεν μοιάζεις πλέον μέρος του μεταλλικού οχήματος, μπορεί να σε κατασπαράξουν» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.
Σε επόμενο story, τέλος, ανέλυσε γιατί ο ιπποπόταμος είναι ο μεγάλος κίνδυνος σε αυτές τις εκδρομές: «Ο ιπποπόταμος είναι εξαιρετικά επιθετικός και πολύυυυ πιο γρήγορος από όσο φαίνεται. Έχει τεράστια δύναμη και σαγόνια με πολύ μεγάλους κυνόδοντες. Προστατεύει έντονα την περιοχή του και μπορεί να κρυφτεί κάτω από την επιφάνεια του νερού σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό και οι περισσότερες επικίνδυνες συναντήσεις συμβαίνουν κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Όποιος πλησιάσει για να πιει ή να πλυθεί μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα μπροστά σε έναν ιπποπόταμο Επίσης μπορεί να επιτεθεί σε βάρκες ή ακόμα και να ανατρέψει μικρά σκάφη!».
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