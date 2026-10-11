Ραντεβού σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη για την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι, δείτε βίντεο
Ραντεβού σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη για την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι αποχώρησε χέρι χέρι, με τους φωτογράφους να τους αποθεώνουν
Λίγες ημέρες μετά το ρομαντικό δείπνο για τα 37α γενέθλια του Τράβις Κέλσι, η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύζυγός της εθεάθησαν σε μία ακόμη νυχτερινή τους έξοδο στη Νέα Υόρκη.
Η τραγουδίστρια και ο σταρ των Kansas City Chiefs , σε βίντεο που ανέβασε το Page Six, κρατιούνται τρυφερά από το χέρι, με τον Κέλσι να αφήνει πρώτη τη Σουίφτ να μπει στο αυτοκίνητο που τους περίμενε έξω από το εστιατόριο όπου δείπνησαν, ενώ οι φωτογράφοι τους αποθέωναν με τα λόγια τους.
Για το ραντεβού με τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα casual σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από ένα μακρυμάνικο σκούρο πράσινο μπλουζάκι και ένα παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε άνετα loafers και μια μικρή μαύρη τσάντα. Ο Κέλσι κινήθηκε επίσης σε casual γραμμή, φορώντας ένα εκρού πουκάμισο με σκούρο καφέ παντελόνι.
Δείτε βίντεο
Το εορταστικό δείπνο για τα γενέθλια του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου βρέθηκε σε ιταλικό εστιατόριο στη γειτονιά Σόχο.
Η 36χρονη αυτή τη φορά φορούσε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα στο τελείωμα, ψηλοτάκουνα πέδιλα με λεπτά λουράκια και ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ.
Ο παίκτης των Kansas City Chiefs είχε επιλέξει μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και δερμάτινα παπούτσια.
Η τραγουδίστρια και ο σταρ των Kansas City Chiefs , σε βίντεο που ανέβασε το Page Six, κρατιούνται τρυφερά από το χέρι, με τον Κέλσι να αφήνει πρώτη τη Σουίφτ να μπει στο αυτοκίνητο που τους περίμενε έξω από το εστιατόριο όπου δείπνησαν, ενώ οι φωτογράφοι τους αποθέωναν με τα λόγια τους.
Για το ραντεβού με τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα casual σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από ένα μακρυμάνικο σκούρο πράσινο μπλουζάκι και ένα παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε άνετα loafers και μια μικρή μαύρη τσάντα. Ο Κέλσι κινήθηκε επίσης σε casual γραμμή, φορώντας ένα εκρού πουκάμισο με σκούρο καφέ παντελόνι.
Δείτε βίντεο
@pagesix
It's date night for Taylor Swift and Travis Kelce. ❤️ The two were spotted holding hands after a nice dinner at The Old Rose restaurant inside The Jane Hotel in New York. 📹: BACKGRID♬ original sound - Page Six
Το εορταστικό δείπνο για τα γενέθλια του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου βρέθηκε σε ιταλικό εστιατόριο στη γειτονιά Σόχο.
Η 36χρονη αυτή τη φορά φορούσε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα στο τελείωμα, ψηλοτάκουνα πέδιλα με λεπτά λουράκια και ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ.
Ο παίκτης των Kansas City Chiefs είχε επιλέξει μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και δερμάτινα παπούτσια.
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