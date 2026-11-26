Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι, παρά την κούραση και τις στιγμές απελπισίας, νιώθει ευγνωμοσύνη για όσα έχει στη ζωή της, προσθέτοντας ότι επιθυμούσε εδώ και χρόνια να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, καθώς αισθανόταν ότι η οικογένειά της δεν είχε ολοκληρωθεί.



«Είμαι κουρασμένη, είμαι χαρούμενη, είμαι και σε απελπισία πολλές φορές, θα ήμουν όμως αχάριστη αν δεν έλεγα πόση ευγνωμοσύνη νιώθω για όλα αυτά που έχω στη ζωή μου. Από όταν τα αγόρια μου ήταν πολύ μικρά, τους έλεγα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η οικογένειά μας…Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελα να κάνω κι άλλο παιδί», ανέφερε σε άλλο σημείο.



Έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας της έκανε η Άριελ Κωνσταντινίδη , δηλώνοντας πως στα 35 της χρόνια υπήρξε δυστυχισμένη. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως εκείνη την περίοδο ένιωθε πως δεν είχε πετύχει σε κανέναν τομέα, ενώ πλέον εκτιμά ότι μετά τον χωρισμό με τον πρώην σύζυγό της απελευθερώθηκε.«Στα 35 μπορώ να πω ότι ήμουν δυστυχισμένη. Ένιωθα πλήρως αποτυχημένη σε όλους τους τομείς. Τα χειρότερά μου χρόνια ήταν από τα 25-35, και στα 40. Νομίζω ότι η απελευθέρωσή μου ήρθε από το διαζύγιο και μετά…», εκμυστηρεύτηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Πέπμτη 26 Νοεμβρίου.Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι συνειδητοποίησε πως αυτό που επιθυμούσε ήταν η μητρότητα και όχι η συντροφικότητα, καθώς δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την πορεία του τρίτου της παιδιού με έναν σύντροφο από τον οποίο ενδεχομένως θα χώριζε. Συγκεκριμένα, είπε: «Γνώριζα συνεχώς άντρες, που χωρίς εγώ να έχω πει κάτι, μου έλεγαν να κάνουμε μαζί ένα παιδί. Ουσιαστικά ανακάλυψα ότι το θέμα μου ήταν η μητρότητα και όχι η συντροφικότητα. Δεν ήθελα να ρισκάρω καθόλου την πορεία του τρίτου μου παιδιού με έναν μπαμπά που θα χώριζα. Νιώθω δυνατή και απελευθερωμένη».Στη συνέχεια, σημείωσε: «Είχα πέντε εγκυμοσύνης, απλώς έχω τρία παιδιά. Έχω και δυο αποβολές…Ήμουν προετοιμασμένη να με ρωτήσουν τα παιδιά γιατί χώρισα και τους είπα γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι ούτε εγώ, ούτε ο μπαμπάς τους…Με τον πρώην σύζυγό μου συνεργαζόμαστε».Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται σε κλινική μετά από εισαγγελική παραγγελία, λέγοντας: «Στον Γιάννη Παπαμιχαήλ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη όλη η Ελλάδα. Είναι 57 ετών, δεν είναι ούτε γιος, ούτε παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια αντί να είναι αυτόφωτος και να προσδιορίζεται ως Γιάννης Παπαμιχαήλ, ήταν ο γιος…Μπορώ να καταλάβω το βάσανο ενός ανθρώπου να μη μπορεί να είναι αυτόφωτος. Εγώ το είχα από τη μαμά του κι ας μην ήμουν παιδί της».