Η σκηνοθέτιδα του «Twilight» θυμήθηκε την οντισιόν των Ρόμπερτ Πάτινσον και Κρίστεν Στιούαρτ: Το φιλί στο κρεβάτι της και η πτώση του ηθοποιού
Η σκηνοθέτιδα του «Twilight» θυμήθηκε την οντισιόν των Ρόμπερτ Πάτινσον και Κρίστεν Στιούαρτ: Το φιλί στο κρεβάτι της και η πτώση του ηθοποιού
Εκτός από τη συνεργασία τους, οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν για περίπου τέσσερα χρόνια ζευγάρι
Μια ανάμνηση από την οντισιόν του Ρόμπερτ Πάτινσον και της Κρίστεν Στιούαρτ για την ταινία «Twilight» μοιράστηκε η σκηνοθέτιδα Κάθριν Χάρντγουικ, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν δοκιμάσει τη σκηνή του φιλιού τους πάνω στο κρεβάτι της, ενώ μοιράστηκε κι ένα απρόοπτο από εκείνη την ημέρα.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Kyle Buchanan Show» η 71χρονη σκηνοθέτιδα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, λέγοντας πως παραλίγο να πέσει από το κρεβάτι της όταν έμαθε την είδηση.
«Παραλίγο να πέσω από το κρεβάτι μου» είπε, εξηγώντας ότι δεν πίστευε πως θα επέλεγαν τον ηθοποιό, καθώς είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στο «The Batman» και είχε γίνει ιδιαίτερα διάσημος, ενώ, όπως σημείωσε, οι υπεύθυνοι της επιλογής των ηθοποιών συχνά προτιμούν λιγότερο γνωστά πρόσωπα.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε τον λόγο που η συγκεκριμένη αντίδρασή της έφερε στη μνήμη της ένα περιστατικό από το παρελθόν: «Αυτό είναι το ίδιο κρεβάτι στο οποίο ο Ρομπ και η Κρίστεν έκαναν για πρώτη φορά οντισιόν και δοκίμασαν τη σκηνή του φιλιού τους. Ήταν κάπως παράξενο. Εκείνος έπεσε από το κρεβάτι κατά τη διάρκεια της οντισιόν και προσγειώθηκε στο πάτωμα, οπότε είχε ενδιαφέρον».
Η πρώτη ταινία «Twilight» κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου 2008, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τη δημοφιλή σειρά βιβλίων με βρικόλακες της Στέφανι Μέγιερ. Η επιτυχία οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων ακόμη φιλμ, από το 2009 έως το 2012, με το κινηματογραφικό franchise να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο εμπορικά στην ιστορία του σινεμά.
Η ιστορία ακολουθεί τη 17χρονη Μπέλα Σουάν, την οποία υποδύεται η Στιούαρτ, που μετακομίζει στη μικρή πόλη Φορκς της Ουάσινγκτον και ερωτεύεται τον Έντουαρντ Κάλεν, τον χαρακτήρα του Πάτινσον. Ο Έντουαρντ είναι βρικόλακας ηλικίας περίπου ενός αιώνα, ο οποίος τρέφεται με αίμα ζώων. Όταν η σχέση τους γίνεται πιο έντονη, ένας επικίνδυνος βρικόλακας, ο Τζέιμς, αρχίζει να κυνηγά την Μπέλα, αναγκάζοντας τον Έντουαρντ και την οικογένειά του να την προστατεύσουν.
Εκτός οθόνης, η Στιούαρτ και ο Πάτινσον είχαν μια πολυσυζητημένη ερωτική σχέση, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια και έληξε το 2013.
Η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με τη σεναριογράφο Ντίλαν Μέγιερ από το 2019. Οι δύο γυναίκες ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους το 2021 και παντρεύτηκαν στις 20 Απριλίου 2025, στο Λος Άντζελες. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, από την πλευρά του, διατηρεί σχέση με τη Σούκι Γουότερχαουζ από το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μετά από πέντε χρόνια και τον Μάρτιο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Kyle Buchanan Show» η 71χρονη σκηνοθέτιδα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, λέγοντας πως παραλίγο να πέσει από το κρεβάτι της όταν έμαθε την είδηση.
«Παραλίγο να πέσω από το κρεβάτι μου» είπε, εξηγώντας ότι δεν πίστευε πως θα επέλεγαν τον ηθοποιό, καθώς είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στο «The Batman» και είχε γίνει ιδιαίτερα διάσημος, ενώ, όπως σημείωσε, οι υπεύθυνοι της επιλογής των ηθοποιών συχνά προτιμούν λιγότερο γνωστά πρόσωπα.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε τον λόγο που η συγκεκριμένη αντίδρασή της έφερε στη μνήμη της ένα περιστατικό από το παρελθόν: «Αυτό είναι το ίδιο κρεβάτι στο οποίο ο Ρομπ και η Κρίστεν έκαναν για πρώτη φορά οντισιόν και δοκίμασαν τη σκηνή του φιλιού τους. Ήταν κάπως παράξενο. Εκείνος έπεσε από το κρεβάτι κατά τη διάρκεια της οντισιόν και προσγειώθηκε στο πάτωμα, οπότε είχε ενδιαφέρον».
‘Twilight’ Director Recalls Robert Pattinson, Kristen Stewart Auditioning Their Kiss on Her Bed https://t.co/HwBLpSTiRn— People (@people) November 25, 2026
Η ιστορία ακολουθεί τη 17χρονη Μπέλα Σουάν, την οποία υποδύεται η Στιούαρτ, που μετακομίζει στη μικρή πόλη Φορκς της Ουάσινγκτον και ερωτεύεται τον Έντουαρντ Κάλεν, τον χαρακτήρα του Πάτινσον. Ο Έντουαρντ είναι βρικόλακας ηλικίας περίπου ενός αιώνα, ο οποίος τρέφεται με αίμα ζώων. Όταν η σχέση τους γίνεται πιο έντονη, ένας επικίνδυνος βρικόλακας, ο Τζέιμς, αρχίζει να κυνηγά την Μπέλα, αναγκάζοντας τον Έντουαρντ και την οικογένειά του να την προστατεύσουν.
Εκτός οθόνης, η Στιούαρτ και ο Πάτινσον είχαν μια πολυσυζητημένη ερωτική σχέση, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια και έληξε το 2013.
Η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με τη σεναριογράφο Ντίλαν Μέγιερ από το 2019. Οι δύο γυναίκες ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους το 2021 και παντρεύτηκαν στις 20 Απριλίου 2025, στο Λος Άντζελες. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, από την πλευρά του, διατηρεί σχέση με τη Σούκι Γουότερχαουζ από το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μετά από πέντε χρόνια και τον Μάρτιο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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