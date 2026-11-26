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Πέθανε ο πατέρας της Τζούλη Σούμα: «Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών»
Πέθανε ο πατέρας της Τζούλη Σούμα: «Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών»
Η ηθοποιός τον αποχαιρέτισε με μία συγκινητική ανάρτηση και μία φωτογραφία από τα τελευταία του γενέθλια
Με μία συγκινητική ανάρτηση ανακοίνωσε η Τζούλα Σούμα πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή.
Η ηθοποιός, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του πατέρα της, ο οποίος πόζαρε δίπλα στην τούρτα των 96ων γενεθλίων του, έναν μήνα πριν, και εξομολογήθηκε πως ο θάνατός του ήταν ξαφνικός.
Η Τζούλη Σούμα έγραψε αναλυτικά στην ανάρτησή της: «Ο μπαμπάς μου πριν 1 μήνα έκλεισε τα 96. Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών. Εύχομαι να τραγουδάει εκεί πανω στη μαμά μου το "2 πράσινα μάτια " όπως και στη ζωή....». Έπειτα, αποκάλυψε πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του: «Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 12:00, στον Άγιο Ανδρέα στη Λαμπρινή και η ταφή στο Β' Κοιμητήριο Αθηνών».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του πατέρα της, ο οποίος πόζαρε δίπλα στην τούρτα των 96ων γενεθλίων του, έναν μήνα πριν, και εξομολογήθηκε πως ο θάνατός του ήταν ξαφνικός.
Η Τζούλη Σούμα έγραψε αναλυτικά στην ανάρτησή της: «Ο μπαμπάς μου πριν 1 μήνα έκλεισε τα 96. Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών. Εύχομαι να τραγουδάει εκεί πανω στη μαμά μου το "2 πράσινα μάτια " όπως και στη ζωή....». Έπειτα, αποκάλυψε πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του: «Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 12:00, στον Άγιο Ανδρέα στη Λαμπρινή και η ταφή στο Β' Κοιμητήριο Αθηνών».
Δείτε τη φωτογραφία
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