Αφροδίτη Χατζημηνά για τις φήμες πως είναι σε σχέση με τον Θοδωρή Φέρρη: Νομίζω δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα
Αφροδίτη Χατζημηνά για τις φήμες πως είναι σε σχέση με τον Θοδωρή Φέρρη: Νομίζω δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα
Άμα είμαι ερωτευμένος θα το δείτε, είπε από την πλευρά του ο τραγουδιστής
Για τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Θοδωρή Φέρρη απάντησε η Αφροδίτη Χατζημηνά, δηλώνοντας πως δεν αφορά κανέναν το θέμα αυτό.
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο τραγουδιστής είναι ερωτευμένος με ανερχόμενη ερμηνεύτρια, ενώ λίγο αργότερα τα δημοσιεύματα συνδέθηκαν με το όνομα της Αφροδίτης Χατζημηνά με την οποία ο Θοδωρής Φέρρης συνεργάζεται στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται αυτή τη σεζόν.
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα αυτά και επισήμανε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: «Αχ βρε παιδιά. Νομίζω δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα, πραγματικά».
Δείτε το βίντεο
Η Αφροδίτη Χατζημηνά αρκέστηκε να μιλήσει μόνο για τη συνύπαρξή τους επί σκηνής: «Με τον Θοδωρή Φέρρη είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ καλά. Είναι υπέροχη συνεργασία και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι στο μαγαζί μαζί του. Είναι ένας άνθωπος πάρα πολύ δοτικός, μιλάει πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά backstage. Είναι πολύ επικοινωνιακός. Κάνουμε παρέα όλοι μαζί, μας έχει βοηθήσει όλους πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είμαστε ο εαυτός μας».
Παράλληλα, απάντησε και για τις φήμες που τη θέλουν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, σημειώνοντας πως θα το ήθελε πολύ, χωρίς να επιβεβαιώνει εάν είναι αλήθεια: «Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω όλοι τον θαυμάζουμε και τον εκτιμάμε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για το μουσικό του ταλέντο. Άρα είμαι φαν του καλλιτεχνικά», είπε.
Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ακόμη κι αν η συνεργασία προκύψει, δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει την Άννα Βίσση, καθώς θεωρεί πως δεν υπάρχει όμοιά της: «Η Άννα Βίσση είναι μία, δεν υπάρχει αντικαταστάτρια. Όλα αυτά είναι κίτρινα. Όποιος λέει για διάδοχο και για όλα αυτά που ακούω... δεν υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα».
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο τραγουδιστής είναι ερωτευμένος με ανερχόμενη ερμηνεύτρια, ενώ λίγο αργότερα τα δημοσιεύματα συνδέθηκαν με το όνομα της Αφροδίτης Χατζημηνά με την οποία ο Θοδωρής Φέρρης συνεργάζεται στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται αυτή τη σεζόν.
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα αυτά και επισήμανε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: «Αχ βρε παιδιά. Νομίζω δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα, πραγματικά».
Δείτε το βίντεο
Η Αφροδίτη Χατζημηνά αρκέστηκε να μιλήσει μόνο για τη συνύπαρξή τους επί σκηνής: «Με τον Θοδωρή Φέρρη είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ καλά. Είναι υπέροχη συνεργασία και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι στο μαγαζί μαζί του. Είναι ένας άνθωπος πάρα πολύ δοτικός, μιλάει πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά backstage. Είναι πολύ επικοινωνιακός. Κάνουμε παρέα όλοι μαζί, μας έχει βοηθήσει όλους πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είμαστε ο εαυτός μας».
Παράλληλα, απάντησε και για τις φήμες που τη θέλουν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, σημειώνοντας πως θα το ήθελε πολύ, χωρίς να επιβεβαιώνει εάν είναι αλήθεια: «Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω όλοι τον θαυμάζουμε και τον εκτιμάμε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για το μουσικό του ταλέντο. Άρα είμαι φαν του καλλιτεχνικά», είπε.
Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ακόμη κι αν η συνεργασία προκύψει, δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει την Άννα Βίσση, καθώς θεωρεί πως δεν υπάρχει όμοιά της: «Η Άννα Βίσση είναι μία, δεν υπάρχει αντικαταστάτρια. Όλα αυτά είναι κίτρινα. Όποιος λέει για διάδοχο και για όλα αυτά που ακούω... δεν υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα».
«Άμα είμαι ερωτευμένος θα το δείτε»Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε επίσης στην εκπομπή και κλήθηκε να απαντήσει για τα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή, με τον τραγουδιστή να εξηγεί μονάχα πως αισθάνεται άβολα που απασχολεί τα μίντια με αυτόν τον τρόπο: «Είναι πράγματα που πρέπει να συνηθίσω ίσως ότι θα υπάρχουν στη ζωή μου. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό τώρα. Άμα είμαι ερωτευμένος θα το δείτε. Είναι άβολο, αλλά πρέπει να το συνηθίσω μάλλον. Δεν είναι κάτι κακό», εξομολογήθηκε.
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