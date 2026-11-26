Μίλα Κούνις για Άστον Κούτσερ: Υπάρχουν δύο γυναίκες ηθοποιοί με τις οποίες έχουμε φιληθεί και εγώ και ο σύζυγός μου
Μίλα Κούνις για Άστον Κούτσερ: Υπάρχουν δύο γυναίκες ηθοποιοί με τις οποίες έχουμε φιληθεί και εγώ και ο σύζυγός μου
Μία από αυτές είναι η Νάταλι Πόρτμαν - «Στην πραγματικότητα ήταν αρκετά άβολο, επειδή η Νατ κι εγώ ήμασταν πολύ καλές φίλες», εξήγησε η ηθοποιός
Τα ονόματα των δύο ηθοποιών με τις οποίες έχει φιληθεί η ίδια αλλά και ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε η Μίλα Κούνις.
Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου του podcast «Let’s Talk Off Camera». Στο ξεκίνημα της εκπομπής, η συμπαρουσιάστρια της Κέλι Ρίπα και παραγωγός Τζαν Σίλεϊ ανέφερε ότι παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία «Black Swan» του 2010, ενόψει της συνέντευξής της με την Κούνις, και χαρακτήρισε «πολύ γαμ***να καυτή» τη σκηνή του σεξ με τη Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία.
Οι τρεις γυναίκες, στη συνέχεια, συζήτησαν για τα γυρίσματα του «Black Swan», και η Μίλα Κούνις λίγο αργότερα επισήμανε και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει φιλήσει γυναίκες στη μεγάλη οθόνη, αποκαλύπτοντας πως με τις ίδιες έχει ανταλλάξει φιλιά και ο σύζυγός της: «Περίμενε, υπάρχει άλλη μία... Υπάρχουν δύο γυναίκες με τις οποίες έχουμε φιληθεί και εγώ και ο σύζυγός μου», αποκάλυψε.
Όπως σημείωσε η Κούνις, η μία από αυτές είναι η Νάταλι Πόρτμαν, με την οποία ο Κούτσερ συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «No Strings Attached» του 2011, ενώ η δεύτερη είναι η Ζόε Σαλντάνα. Ο ηθοποιός και η Σαλντάνα συμπρωταγωνίστησαν στη ρομαντική κωμωδία «Guess Who» το 2005, ενώ η Κούνις και η Σαλντάνα συνεργάστηκαν στην ταινία «After Sex», η οποία κυκλοφόρησε το 2007.
Σχετικά με τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τις ερωτικές σκηνές με τη Νάταλι Πόρτμαν, η Κούνις εξομολογήθηκε έπειτα: «Στην πραγματικότητα ήταν αρκετά άβολο, επειδή η Νατ κι εγώ ήμασταν πολύ καλές φίλες. Ήταν άβολο και ταυτόχρονα πολύ άνετο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι άβολο επειδή θέλεις να γελάσεις με όλο αυτό το παράλογο της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις τόσο άνετα ο ένας με την άλλη επειδή είστε τόσο κοντινές φίλες», θυμήθηκε.
Και πρόσθεσε: «Οπότε υπάρχει αυτό το περίεργο επίπεδο όπου λες “Θεέ μου, τι κάνουμε; Μοιάζουμε με ηλίθιες”. Αυτή είναι μια σκέψη, σωστά; Γιατί λες “Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει αυτό”, αλλά νιώθεις αρκετά άνετα ώστε να το κάνεις».
Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου του podcast «Let’s Talk Off Camera». Στο ξεκίνημα της εκπομπής, η συμπαρουσιάστρια της Κέλι Ρίπα και παραγωγός Τζαν Σίλεϊ ανέφερε ότι παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία «Black Swan» του 2010, ενόψει της συνέντευξής της με την Κούνις, και χαρακτήρισε «πολύ γαμ***να καυτή» τη σκηνή του σεξ με τη Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία.
Οι τρεις γυναίκες, στη συνέχεια, συζήτησαν για τα γυρίσματα του «Black Swan», και η Μίλα Κούνις λίγο αργότερα επισήμανε και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει φιλήσει γυναίκες στη μεγάλη οθόνη, αποκαλύπτοντας πως με τις ίδιες έχει ανταλλάξει φιλιά και ο σύζυγός της: «Περίμενε, υπάρχει άλλη μία... Υπάρχουν δύο γυναίκες με τις οποίες έχουμε φιληθεί και εγώ και ο σύζυγός μου», αποκάλυψε.
Mila Kunis Reveals the 2 Famous Actresses She and Husband Ashton Kutcher Have Both ‘Made Out With’ https://t.co/hzbaejL541— People (@people) November 25, 2026
Όπως σημείωσε η Κούνις, η μία από αυτές είναι η Νάταλι Πόρτμαν, με την οποία ο Κούτσερ συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «No Strings Attached» του 2011, ενώ η δεύτερη είναι η Ζόε Σαλντάνα. Ο ηθοποιός και η Σαλντάνα συμπρωταγωνίστησαν στη ρομαντική κωμωδία «Guess Who» το 2005, ενώ η Κούνις και η Σαλντάνα συνεργάστηκαν στην ταινία «After Sex», η οποία κυκλοφόρησε το 2007.
Σχετικά με τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τις ερωτικές σκηνές με τη Νάταλι Πόρτμαν, η Κούνις εξομολογήθηκε έπειτα: «Στην πραγματικότητα ήταν αρκετά άβολο, επειδή η Νατ κι εγώ ήμασταν πολύ καλές φίλες. Ήταν άβολο και ταυτόχρονα πολύ άνετο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι άβολο επειδή θέλεις να γελάσεις με όλο αυτό το παράλογο της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις τόσο άνετα ο ένας με την άλλη επειδή είστε τόσο κοντινές φίλες», θυμήθηκε.
Και πρόσθεσε: «Οπότε υπάρχει αυτό το περίεργο επίπεδο όπου λες “Θεέ μου, τι κάνουμε; Μοιάζουμε με ηλίθιες”. Αυτή είναι μια σκέψη, σωστά; Γιατί λες “Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει αυτό”, αλλά νιώθεις αρκετά άνετα ώστε να το κάνεις».
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