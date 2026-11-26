Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιο από τον Μαρκ Άντονι: Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα
Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιο από τον Μαρκ Άντονι: Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004, ενώ το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε το 2014
Τη δύσκολη περίοδο που πέρασε κατά τη διάρκεια του διαζυγίου της από τον Μαρκ Άντονι περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις στιγμές που είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να τα παρατήσει όλα.
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το νέο συναυλιακό αφιέρωμα «The JLO Show» της Λόπεζ στο CBS και το Paramount, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει απόσπασμα με αναφορά της στον πρώην σύζυγό της.
Η 57χρονη τραγουδίστρια είχε σχολιάσει με χιούμορ σε ζωντανή εμφάνισή της τους τρεις γάμους της που κατέληξαν σε διαζύγιο, λέγοντας στο κοινό του Λας Βέγκας: «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, τότε ήταν που άρχισα πραγματικά να γίνομαι καλή σε αυτό». Αμέσως μετά ωστόσο, αναγνώρισε ότι το θέμα δεν είναι τόσο αστείο όσο ακούγεται.
Η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι ο χωρισμός της από τον Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Μαξ και Έμε, ήταν «μια πραγματικά δύσκολη περίοδος», καθώς τα παιδιά τους ήταν τότε μόλις τριών ετών. «Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές στη ζωή σου που είσαι έτοιμη να τα παρατήσεις όλα. Λες: “Έχω εγκαταλείψει την αγάπη. Εγκαταλείπω τη ζωή, τα πάντα”. Αλλά είχα αυτά τα μικρά δίδυμα μωρά» θυμήθηκε.
Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο αποφάσισε να απευθυνθεί στη συγγραφέα βιβλίων αυτοβελτίωσης Λουίζ Χέι, ζητώντας τη συμβουλή της για το πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση. «Της είπα: “Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω” και μου απάντησε: “Τζένιφερ, είσαι χορεύτρια, σωστά;”. Της είπα: “Ναι, είμαι”. Και με ρώτησε: “Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;”. Της απάντησα: “Συνεχίζω μέχρι να τα μάθω σωστά”. Και τότε μου είπε: “Αυτό είναι, Τζένιφερ. Να συνεχίζεις πάντα να χορεύεις”» αφηγήθηκε.
Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι παντρεύτηκαν το 2004, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2014. Πριν από εκείνον, η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί τον Οχάνι Νόα, από το 1997 έως το 1998, και τον Κρις Τζαντ, από το 2001 έως το 2003. Το 2022 παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε συνδεθεί ερωτικά και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το ζευγάρι χώρισε ξανά το 2024 και το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε το 2025.
Σήμερα, η τραγουδίστρια δεν φαίνεται να έχει ως προτεραιότητα μια νέα σχέση. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety μίλησε για όσα έχει καταλάβει σχετικά με την αγάπη, μέσα από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών.
Όπως δήλωσε: «Έχω μάθει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πραγματικά μια περίοδος κατά την οποία απέκτησα μεγαλύτερη αυτογνωσία και άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι πραγματικά η αγάπη. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, είχα μια συγκεκριμένη εικόνα για την αγάπη. Μεγαλώνοντας και ζώντας αυτή την τρελή ζωή στην οποία βρέθηκα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που νόμιζα πως ήταν αγάπη, στην πραγματικότητα δεν είναι».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το νέο συναυλιακό αφιέρωμα «The JLO Show» της Λόπεζ στο CBS και το Paramount, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει απόσπασμα με αναφορά της στον πρώην σύζυγό της.
Η 57χρονη τραγουδίστρια είχε σχολιάσει με χιούμορ σε ζωντανή εμφάνισή της τους τρεις γάμους της που κατέληξαν σε διαζύγιο, λέγοντας στο κοινό του Λας Βέγκας: «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, τότε ήταν που άρχισα πραγματικά να γίνομαι καλή σε αυτό». Αμέσως μετά ωστόσο, αναγνώρισε ότι το θέμα δεν είναι τόσο αστείο όσο ακούγεται.
Η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι ο χωρισμός της από τον Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Μαξ και Έμε, ήταν «μια πραγματικά δύσκολη περίοδος», καθώς τα παιδιά τους ήταν τότε μόλις τριών ετών. «Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές στη ζωή σου που είσαι έτοιμη να τα παρατήσεις όλα. Λες: “Έχω εγκαταλείψει την αγάπη. Εγκαταλείπω τη ζωή, τα πάντα”. Αλλά είχα αυτά τα μικρά δίδυμα μωρά» θυμήθηκε.
Jennifer Lopez makes a rare comment about her 2011 split from ex-husband Marc Anthony in her upcoming concert special. https://t.co/edaR0ESpKJ— Us Weekly (@usweekly) November 25, 2026
Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι παντρεύτηκαν το 2004, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2014. Πριν από εκείνον, η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί τον Οχάνι Νόα, από το 1997 έως το 1998, και τον Κρις Τζαντ, από το 2001 έως το 2003. Το 2022 παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε συνδεθεί ερωτικά και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το ζευγάρι χώρισε ξανά το 2024 και το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε το 2025.
Σήμερα, η τραγουδίστρια δεν φαίνεται να έχει ως προτεραιότητα μια νέα σχέση. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety μίλησε για όσα έχει καταλάβει σχετικά με την αγάπη, μέσα από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών.
Όπως δήλωσε: «Έχω μάθει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πραγματικά μια περίοδος κατά την οποία απέκτησα μεγαλύτερη αυτογνωσία και άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι πραγματικά η αγάπη. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, είχα μια συγκεκριμένη εικόνα για την αγάπη. Μεγαλώνοντας και ζώντας αυτή την τρελή ζωή στην οποία βρέθηκα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που νόμιζα πως ήταν αγάπη, στην πραγματικότητα δεν είναι».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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