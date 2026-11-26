Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι σχεδιάζουν να ανανεώσουν τους γαμήλιους όρκους τους
Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι σχεδιάζουν να ανανεώσουν τους γαμήλιους όρκους τους
Η θεία της Αυστραλής αρχιτέκτονα αποκάλυψε κατά λάθος τα σχέδια του ζευγαριού – «Δεν έχω προσκληθεί», είπε
Τους γαμήλιους όρκους τους σχεδιάζουν να ανανεώσουν ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον μυστικό γάμο τους.
Τα πλάνα του ζευγαριού αποκάλυψε κατά λάθος η θεία της Αυστραλής αρχιτέκτονα, Κέλι, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Fifi, Fev & Nick», στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια τηλεφώνησε στην εκπομπή στο πλαίσιο της ενότητας «Who are you related to?», όταν αποκάλυψε τη συγγενική της σχέση με τη σύζυγο του ράπερ: «Έχω συγγένεια με τη Μπιάνκα Σενσόρι... οπότε ο Κάνιε είναι ο ανιψιός μου εξ αγχιστείας. Είναι εκεί έξω, αυτό είναι σίγουρο», είπε.
Στη συνέχεια, δήλωσε ότι αρκετά μέλη της οικογένειας Σενσόρι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να γιορτάσουν της ανανέωση των όρκων τους: «Πολλά μέλη της οικογένειάς μας θα πάνε στο εξωτερικό για τον γάμο τους τον επόμενο μήνα... Είναι παντρεμένοι, αλλά ξανακάνουν τους όρκους τους, ναι. Δεν έχω προσκληθεί», είπε γελώντας.
Οι λεπτομέρειες για την επικείμενη τελετή, όπως η τοποθεσία και η λίστα των καλεσμένων, παραμένουν άγνωστες, ενώ ούτε ο Κάνιε Γουέστ αλλά ούτε και η Μπιάνκα Σενσόρι έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως ότι σχεδιάζουν να ανανεώσουν τους γαμήλιους όρκους τους.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
Τα πλάνα του ζευγαριού αποκάλυψε κατά λάθος η θεία της Αυστραλής αρχιτέκτονα, Κέλι, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Fifi, Fev & Nick», στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια τηλεφώνησε στην εκπομπή στο πλαίσιο της ενότητας «Who are you related to?», όταν αποκάλυψε τη συγγενική της σχέση με τη σύζυγο του ράπερ: «Έχω συγγένεια με τη Μπιάνκα Σενσόρι... οπότε ο Κάνιε είναι ο ανιψιός μου εξ αγχιστείας. Είναι εκεί έξω, αυτό είναι σίγουρο», είπε.
Στη συνέχεια, δήλωσε ότι αρκετά μέλη της οικογένειας Σενσόρι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να γιορτάσουν της ανανέωση των όρκων τους: «Πολλά μέλη της οικογένειάς μας θα πάνε στο εξωτερικό για τον γάμο τους τον επόμενο μήνα... Είναι παντρεμένοι, αλλά ξανακάνουν τους όρκους τους, ναι. Δεν έχω προσκληθεί», είπε γελώντας.
Kanye West and Bianca Censori set to renew wedding vows as Australian architect's aunt spills surprise plans - and reveals she wasn't invited https://t.co/Wj4TItPs4K— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 26, 2026
Οι λεπτομέρειες για την επικείμενη τελετή, όπως η τοποθεσία και η λίστα των καλεσμένων, παραμένουν άγνωστες, ενώ ούτε ο Κάνιε Γουέστ αλλά ούτε και η Μπιάνκα Σενσόρι έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως ότι σχεδιάζουν να ανανεώσουν τους γαμήλιους όρκους τους.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
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