Τα μοντέλα της Victoria's Secret γνωρίζονταν περισσότερα από 15 χρόνια – Η 38χρονη έβγαινε με τον πρώην αθλητή για οκτώ μήνες πριν εκείνος ξεκινήσει σχέση με το ξανθό «αγγελάκι»





Οι φήμες για την απομάκρυνση των δύο μοντέλων άρχισαν να κυκλοφορούν μετά την επίδειξη της Victoria’s Secret τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς οι δυο τους δεν φωτογραφήθηκαν μαζί. Στη συνέχεια, η 38χρονη Σμόλς έκανε διάφορες αναρτήσεις στα social media στις οποίες αναφερόταν σε ανεντιμότητα και προδοσία, χωρίς αρχικά να εξηγεί τι είχε συμβεί.







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Η Σμόλς επιβεβαίωσε ότι η ρήξη της με τη Σουάνπολ σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. «Δεν ήξερα σε ποιον βαθμό θα γινόταν θέμα, αλλά σίγουρα ήξερα ότι ο κόσμος θα το έπιανε», επισήμανε ακόμη.



Η παρουσιάστρια, στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα ακόμη σχόλιο της Σμόλς, στο οποίο έγραφε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει κώδικας μεταξύ γυναικών με κάποιους ανθρώπους. Και η ασέβεια και η απροσεξία με την οποία σου φέρονται είναι αδιανόητες. Δεν υπάρχει επιστροφή. Κάποιοι άνθρωποι στερούνται ταπεινότητας και ηθικής πυξίδας».



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Όπως εξήγησε, η εμπιστοσύνη που είχε στη Σουάνπολ γκρεμίστηκε μετά από αυτό το γεγονός: «Αν έχω μια φιλία για περισσότερα από 15 χρόνια, στην οποία είμαι ευάλωτη μαζί σου, έχουμε πολλές προσωπικές συζητήσεις, υπάρχει φροντίδα, έχουμε δει η μία την άλλη σε καλές και κακές στιγμές, έχεις δει τις σχέσεις, τις καταστάσεις, τους ανθρώπους με τους οποίους έχω βγει και σου έχω εκμυστηρευτεί πράγματα σε αυτούς τους χώρους και ποτέ δεν είχαμε βρεθεί σε τέτοιο σημείο σύγκρουσης...», εξήγησε.



Η Σμόλς πρόσθεσε ότι, τρεις μήνες αφότου σταμάτησε να βλέπει τον Μπρέιντι, έλαβε ένα μήνυμα από τη Σουάνπολ, η οποία ήθελε να μιλήσουν: «Κάτι που συνήθως δεν είναι μια συζήτηση που κάνουμε, αλλά το ένστικτό μου μου μίλησε και σκέφτηκα “Ξέρω περί τίνος πρόκειται”. Ποτέ δεν είχαμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι όπου θα έπρεπε να κάνουμε μια τόσο σοβαρή συζήτηση και η μόνη συζήτηση που μπορούσε να γίνει ήταν για έναν άντρα, συγκεκριμένα για έναν άντρα με τον οποίο μόλις είχα βγει», είπε.



Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η Σουάνπολ την είχε «βοηθήσει» να γράψει μηνύματα προς τον Μπρέιντι: «Ήξερε προσωπικά πράγματα. Μοιραζόμουν υπερβολικά πολλά. Απλώς ήμουν ανοιχτή με μια φίλη που πίστευα ότι ήταν ένας ασφαλής χώρος», είπε.



Τη ρήξη στη φιλία της με την Κάντις Σουάνπολ επιβεβαίωσε η Τζόαν Σμολς , αποκαλύπτοντας ότι η σχέση του πρώην αθλητή Τομ Μπρέιντι με το μοντέλο έγινε η αφορμή για τη μεταξύ τους σύγκρουση.Οι φήμες για την απομάκρυνση των δύο μοντέλων άρχισαν να κυκλοφορούν μετά την επίδειξη της Victoria’s Secret τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς οι δυο τους δεν φωτογραφήθηκαν μαζί. Στη συνέχεια, η 38χρονη Σμόλς έκανε διάφορες αναρτήσεις στα social media στις οποίες αναφερόταν σε ανεντιμότητα και προδοσία, χωρίς αρχικά να εξηγεί τι είχε συμβεί.Μιλώντας στο podcast «The Cutting Room Floor», στο επεισόδιο της 25ης Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια Ρέτσο Ομόντι ξεκίνησε τη συζήτηση γύρω από το θέμα, ρωτώντας τη Σμολς: «Το σόου της Victoria’s Secret ήταν τον περασμένο μήνα, τον Οκτώβριο. Οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι εσύ και η φίλη σου, Κάντις Σουάνπολ, δεν βγάλατε φωτογραφίες μαζί. Αλήθεια ή ψέματα;». Η ίδια της απάντησε: «Αλήθεια. Το αποκάλυψα εγώ η ίδια. Το παρατήρησαν, πρώτον, επειδή αφαίρεσα όλες τις φωτογραφίες της από το Instagram μου και σταμάτησα να την ακολουθώ πριν από μήνες».Όπως εξήγησε, κάτω από τις αναρτήσεις της άρχισαν να εμφανίζονται συνεχώς σχόλια σχετικά με την απουσία της Σουάνπολ: «Οι εικασίες υπήρχαν κάτω από τα σχόλιά μου και συνέχιζα να τις βλέπω. Και σκέφτηκα, υποθέτω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει, οπότε είπα στον κόσμο αυτό που ήθελε να μάθει και απάντησα (σε μια ερώτηση σχετικά με την απομάκρυνσή μας) “Δεν είμαι φίλη με ανθρώπους που μαχαιρώνουν πισώπλατα”. Τελεία», ανέφερε.Η Σμόλς επιβεβαίωσε ότι η ρήξη της με τη Σουάνπολ σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. «Δεν ήξερα σε ποιον βαθμό θα γινόταν θέμα, αλλά σίγουρα ήξερα ότι ο κόσμος θα το έπιανε», επισήμανε ακόμη.Η παρουσιάστρια, στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα ακόμη σχόλιο της Σμόλς, στο οποίο έγραφε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει κώδικας μεταξύ γυναικών με κάποιους ανθρώπους. Και η ασέβεια και η απροσεξία με την οποία σου φέρονται είναι αδιανόητες. Δεν υπάρχει επιστροφή. Κάποιοι άνθρωποι στερούνται ταπεινότητας και ηθικής πυξίδας».«Η προδοσία στη φιλία είχε να κάνει με τον Τομ Μπρέιντι;», ρώτησε τότε η Ομόντι, αναφερόμενος στη νέα σχέση της Σουάνπολ με τον πρώην παίκτη του NFL, η οποία επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο και ξεκίνησε αφού η Σμόλς είχε προηγουμένως βγει με τον πρώην αθλητή: «Δυστυχώς, αυτός ήταν ο καταλυτικός παράγοντας», απάντησε η Σμόλς, πριν εξηγήσει τι συνέβη. «Έβγαινα με αυτό το άτομο για μια περίοδο οκτώ μηνών. Το διαδίκτυο το περιέγραψε ως “φλερτ”», ανέφερε.Όπως εξήγησε, η εμπιστοσύνη που είχε στη Σουάνπολ γκρεμίστηκε μετά από αυτό το γεγονός: «Αν έχω μια φιλία για περισσότερα από 15 χρόνια, στην οποία είμαι ευάλωτη μαζί σου, έχουμε πολλές προσωπικές συζητήσεις, υπάρχει φροντίδα, έχουμε δει η μία την άλλη σε καλές και κακές στιγμές, έχεις δει τις σχέσεις, τις καταστάσεις, τους ανθρώπους με τους οποίους έχω βγει και σου έχω εκμυστηρευτεί πράγματα σε αυτούς τους χώρους και ποτέ δεν είχαμε βρεθεί σε τέτοιο σημείο σύγκρουσης...», εξήγησε.Η Σμόλς πρόσθεσε ότι, τρεις μήνες αφότου σταμάτησε να βλέπει τον Μπρέιντι, έλαβε ένα μήνυμα από τη Σουάνπολ, η οποία ήθελε να μιλήσουν: «Κάτι που συνήθως δεν είναι μια συζήτηση που κάνουμε, αλλά το ένστικτό μου μου μίλησε και σκέφτηκα “Ξέρω περί τίνος πρόκειται”. Ποτέ δεν είχαμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι όπου θα έπρεπε να κάνουμε μια τόσο σοβαρή συζήτηση και η μόνη συζήτηση που μπορούσε να γίνει ήταν για έναν άντρα, συγκεκριμένα για έναν άντρα με τον οποίο μόλις είχα βγει», είπε.Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η Σουάνπολ την είχε «βοηθήσει» να γράψει μηνύματα προς τον Μπρέιντι: «Ήξερε προσωπικά πράγματα. Μοιραζόμουν υπερβολικά πολλά. Απλώς ήμουν ανοιχτή με μια φίλη που πίστευα ότι ήταν ένας ασφαλής χώρος», είπε.

Η Σμόλς ανέφερε ότι ένιωσε «μπερδεμένη» και «έχασε τα λόγια της» όταν η Σουάνπολ της αποκάλυψε ότι έβγαινε με τον Μπρέιντι.



Η Σουάνπολ, όπως υποστήριξε το μελαχρινό μοντέλο, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της, υποστηρίζοντας ότι αυτό που είχε η ίδια με τον Μπρέιντι δεν ήταν κάτι ουσιαστικό ή ήταν απλώς περιστασιακό: «Άρχισε να υποβαθμίζει την εμπειρία μου για να νιώσει καλύτερα με την κατάσταση. Και αυτό, νομίζω, είναι που με εξόργισε. Ως φίλη μου, πρώτον, το να με μειώσεις ή να υποτιμήσεις τόσο πολύ τη φιλία μας, ώστε να μη δείξεις καμία σκέψη για τα συναισθήματα ή τον πόνο μου... Ήταν όλη αυτή η στάση του “είμαι ενήλικη, δεν χρειάζομαι άδεια”», ανέφερε.



Η Σμόλς δήλωσε ότι, παρά τη συγγνώμη της, η Σουάνπολ της είπε ότι σκόπευε να «εξερευνήσει» τη σχέση της με τον Μπρέιντι.



Οι δύο γυναίκες ήταν τόσο κοντά, ώστε, όπως αποκάλυψε η Σμόλς, σχεδίαζαν να αγοράσουν μαζί ένα εξοχικό σπίτι: «Αυτό που έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία είναι ότι η κοινή ιστορία δεν εγγυάται την αφοσίωση. Δεν ξέρω τι είδε και θεώρησε ότι άξιζε αυτή τη θυσία. Ελπίζω να πάρει αυτό που θέλει και να άξιζε στο τέλος», δήλωσε.



«Έχει να κάνει με το να πενθείς για μια φιλία που πίστευες ότι θα κρατούσε για πάντα», κατέληξε.



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