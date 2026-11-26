Ο Ζακ Χίκερσον και ο αδελφός του βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ηθοποιού





Η ηθοποιός πέθανε στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών, από υπερβολική δόση ουσιών, με τις αρμόδιες Αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα. Τα δύο αδέλφια βρίσκονταν στο διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.







Όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν διαπίστωσε ότι το πρόσωπό της ήταν χλωμό και τα χείλη της είχαν αποκτήσει μοβ χρώμα. Αναφερόμενος στην αντίδραση του αδελφού του, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, συντετριμμένος και ανήμπορος να πιστέψει τι συνέβαινε.



«Θεέ μου, έχει γίνει μοβ» Ο Ζακ Χίκερσον αποκάλυψε ότι αρχικά δεν επρόκειτο να βρίσκεται στο Γκρίνβιλ εκείνο το Σαββατοκύριακο, καθώς σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Ωστόσο, λίγες ημέρες νωρίτερα, η Πανετιέρ τού είχε στείλει μήνυμα ζητώντας του να μην πάει.



Περιγράφοντας την άφιξή του στο διαμέρισμα Airbnb όπου διέμεναν η ηθοποιός και ο αδελφός του, ανέφερε: «Όταν μπήκα, δεν μου φάνηκε παράξενο που καθόταν σταυροπόδι και ήταν γερμένη. Τα μαλλιά της ήταν πιο μακριά και κάλυπταν εν μέρει το πρόσωπό της. Υπέθεσα ότι από στιγμή σε στιγμή θα σηκωνόταν και θα μου έλεγε: “Ζάκαρι, τι θα κάνουμε σήμερα;”», πρόσθεσε.



Κλείσιμο



Ρώτησε τότε τον Μπράιαν εάν η ηθοποιός εξακολουθούσε να κοιμάται, με εκείνον να απαντά ότι δεν γνώριζε. Στη συνέχεια, ο σύντροφός της την άγγιξε, φωνάζοντας το όνομά της. Καθώς η Πανετιέρ δεν ανταποκρινόταν, ο Ζακ σηκώθηκε και πλησίασε στο κρεβάτι, ενώ ο αδελφός του την τράβηξε προς το στήθος του, προσπαθώντας να την ξυπνήσει.



«Όταν το έκανε αυτό, μπορούσα να τη δω καθαρά. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό, τα χείλη της μοβ. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγαινε τρομερά στραβά. Είπα: “Μπράιαν, έχει γίνει μοβ”. Για την ακρίβεια, είπα: “Θεέ μου, έχει γίνει μοβ”. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια μου», θυμήθηκε.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο ίδιος κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο αδελφός του χορήγησε στην ηθοποιό Narcan. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.



«Προσευχόμουν, έκλαιγα, ικέτευα τον Θεό» «Ο Μπράιαν κι εγώ σηκωθήκαμε και παραμερίσαμε», ανέφερε ο Ζακ, εξηγώντας ότι παρακολουθούσε τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν.



Τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ περιέγραψε ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του επί χρόνια συντρόφου της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, αποκαλύπτοντας πώς επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, μέχρι την άφιξη των διασωστών.Η ηθοποιός πέθανε στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών, από υπερβολική δόση ουσιών, με τις αρμόδιες Αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα. Τα δύο αδέλφια βρίσκονταν στο διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Σε νέα συνέντευξή του στο TMZ, ο Ζακ Χίκερσον περιέγραψε πώς προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στην πρωταγωνίστρια της σειράς «Nashville», «ικετεύοντας τον Θεό» να τη σώσει.Όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν διαπίστωσε ότι το πρόσωπό της ήταν χλωμό και τα χείλη της είχαν αποκτήσει μοβ χρώμα. Αναφερόμενος στην αντίδραση του αδελφού του, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, συντετριμμένος και ανήμπορος να πιστέψει τι συνέβαινε.Ο Ζακ Χίκερσον αποκάλυψε ότι αρχικά δεν επρόκειτο να βρίσκεται στο Γκρίνβιλ εκείνο το Σαββατοκύριακο, καθώς σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Ωστόσο, λίγες ημέρες νωρίτερα, η Πανετιέρ τού είχε στείλει μήνυμα ζητώντας του να μην πάει.Περιγράφοντας την άφιξή του στο διαμέρισμα Airbnb όπου διέμεναν η ηθοποιός και ο αδελφός του, ανέφερε: «Όταν μπήκα, δεν μου φάνηκε παράξενο που καθόταν σταυροπόδι και ήταν γερμένη. Τα μαλλιά της ήταν πιο μακριά και κάλυπταν εν μέρει το πρόσωπό της. Υπέθεσα ότι από στιγμή σε στιγμή θα σηκωνόταν και θα μου έλεγε: “Ζάκαρι, τι θα κάνουμε σήμερα;”», πρόσθεσε.Ο ίδιος κάθισε σε μια καρέκλα, ενώ ο αδελφός του ξάπλωσε δίπλα στην ηθοποιό, στον καναπέ-κρεβάτι. «Όταν δεν αντέδρασε αμέσως, δεν σηκώθηκε ούτε ξύπνησε, σκέφτηκα αμέσως ότι κάτι ήταν περίεργο», ανέφερε.Ρώτησε τότε τον Μπράιαν εάν η ηθοποιός εξακολουθούσε να κοιμάται, με εκείνον να απαντά ότι δεν γνώριζε. Στη συνέχεια, ο σύντροφός της την άγγιξε, φωνάζοντας το όνομά της. Καθώς η Πανετιέρ δεν ανταποκρινόταν, ο Ζακ σηκώθηκε και πλησίασε στο κρεβάτι, ενώ ο αδελφός του την τράβηξε προς το στήθος του, προσπαθώντας να την ξυπνήσει.«Όταν το έκανε αυτό, μπορούσα να τη δω καθαρά. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό, τα χείλη της μοβ. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγαινε τρομερά στραβά. Είπα: “Μπράιαν, έχει γίνει μοβ”. Για την ακρίβεια, είπα: “Θεέ μου, έχει γίνει μοβ”. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια μου», θυμήθηκε.Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο ίδιος κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο αδελφός του χορήγησε στην ηθοποιό Narcan. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.«Ο Μπράιαν κι εγώ σηκωθήκαμε και παραμερίσαμε», ανέφερε ο Ζακ, εξηγώντας ότι παρακολουθούσε τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν.

Αρχικά, όπως είπε, ήταν πεπεισμένος ότι θα κατάφερναν να την επαναφέρουν στη ζωή. Όσο όμως περνούσε η ώρα, άρχισε να απελπίζεται. «Προσευχόμουν, έκλαιγα, ικέτευα τον Θεό, ικέτευα την ίδια» να ξυπνήσει, εξομολογήθηκε. Έπειτα από περίπου 20 λεπτά, οι διασώστες τού είπαν ότι θα συνέχιζαν τις προσπάθειες για ακόμη οκτώ λεπτά. Ο ίδιος θυμάται ότι δεν ήθελε να σταματήσουν.



Όταν τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατος της Πανετιέρ, ο Ζακ ήταν γονατισμένος στα πόδια της και έκλαιγε. Όπως περιέγραψε, ακούμπησε το χέρι του στο πόδι της και την αποχαιρέτησε, προτού ζητηθεί από τα δύο αδέλφια να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα.



Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της ηθοποιού Τον Σεπτέμβριο, εκπρόσωπος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Γκρίνβιλ επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι η Πανετιέρ πέθανε από την τοξική δράση συνδυασμού ουσιών, μεταξύ των οποίων και η φαιντανύλη. «Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή από πιστοποιημένο ιατροδικαστή. Κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.



«Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η τοξική δράση της φαιντανύλης, της 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης. Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ατύχημα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση έχει κλείσει για την ιατροδικαστική υπηρεσία.



Η θυελλώδης σχέση και η καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία Ο Μπράιαν Χίκερσον και η Χέιντεν Πανετιέρ διατηρούσαν σχέση με διαδοχικούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις από το 2018. Η σχέση τους είχε σημαδευτεί από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία ο Χίκερσον είχε καταδικαστεί.



Τον Απρίλιο του 2021, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις εισαγγελικές Αρχές, ο Χίκερσον δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί δύο κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Αρχικά, τον Ιούλιο του 2020, του είχαν απαγγελθεί στο Λος Άντζελες οκτώ κατηγορίες σχετιζόμενες με ενδοοικογενειακή βία, μεταξύ των οποίων επίθεση με όπλο, βιαιοπραγία και πρόκληση σωματικής βλάβης.



Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 45 ημερών και τετραετή περίοδο δικαστικής επιτήρησης, υποχρεώνοντάς τον παράλληλα να παρακολουθήσει πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αποσύρθηκαν, ενώ υπέρ της Πανετιέρ είχε εκδοθεί δικαστική εντολή προστασίας πενταετούς διάρκειας, η ισχύς της οποίας είχε εκπνεύσει νωρίτερα φέτος.