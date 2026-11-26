Νικολέτα Καρρά: Προσέχω αλλά δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά στο πρόσωπό μου και να παραμορφωθώ
Νικολέτα Καρρά: Προσέχω αλλά δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά στο πρόσωπό μου και να παραμορφωθώ
Αγαπάω και θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες, είπε η ηθοποιός
Τη στάση της απέναντι στις αισθητικές παρεμβάσεις και στο πέρασμα του χρόνου μοιράστηκε η Νικολέτα Καρρά, τονίζοντας πως προσέχει τον εαυτό της, χωρίς όμως να θέλει να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε πως, παρότι φροντίζει την εμφάνισή της, δεν επιθυμεί να παραμορφωθεί. Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει θετικά τα σημάδια της ωριμότητας, καθώς θεωρεί ότι αποτυπώνουν και στοιχεία της προσωπικότητάς της που έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, η Νικολέττα Καρρά είπε: «Κάνω πολύ βασικά πράγματα, σαφώς προσέχω τον εαυτό μου, αλλά γενικώς δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά πάνω μου, ούτε θέλω να παραμορφωθώ. Θέλω να είμαι εγώ πάντα και δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει κιόλας. Η ωριμότητα φαίνεται και στο πρόσωπο, οπότε αυτό φέρει μαζί του και κάποια θετικά, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Οπότε μου αρέσει αυτά να φαίνονται στο πρόσωπό μου».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση της με τις γυναίκες, τονίζοντας ότι τις εκτιμά και δεν διστάζει να αναγνωρίσει την ομορφιά τους: «Αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και πάντα θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Είμαι η πρώτη που λέω για μία ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε πως, παρότι φροντίζει την εμφάνισή της, δεν επιθυμεί να παραμορφωθεί. Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει θετικά τα σημάδια της ωριμότητας, καθώς θεωρεί ότι αποτυπώνουν και στοιχεία της προσωπικότητάς της που έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, η Νικολέττα Καρρά είπε: «Κάνω πολύ βασικά πράγματα, σαφώς προσέχω τον εαυτό μου, αλλά γενικώς δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά πάνω μου, ούτε θέλω να παραμορφωθώ. Θέλω να είμαι εγώ πάντα και δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει κιόλας. Η ωριμότητα φαίνεται και στο πρόσωπο, οπότε αυτό φέρει μαζί του και κάποια θετικά, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Οπότε μου αρέσει αυτά να φαίνονται στο πρόσωπό μου».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση της με τις γυναίκες, τονίζοντας ότι τις εκτιμά και δεν διστάζει να αναγνωρίσει την ομορφιά τους: «Αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και πάντα θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Είμαι η πρώτη που λέω για μία ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα».
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