να παραμορφωθεί.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση της με τις γυναίκες, τονίζοντας ότι τις εκτιμά και δεν διστάζει να αναγνωρίσει την ομορφιά τους:

«Αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και πάντα θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Είμαι η πρώτη που λέω για μία ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα».