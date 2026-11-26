Κυριάκος Κυανός μετά την αποχώρηση του Θάνου Πετρέλη από το σχήμα τους: Δεν είχαμε καλή συνεργασία, απέναντί μου υπήρχε έπαρση
Κυριάκος Κυανός μετά την αποχώρηση του Θάνου Πετρέλη από το σχήμα τους: Δεν είχαμε καλή συνεργασία, απέναντί μου υπήρχε έπαρση
«Η αχαριστία είναι κακή, αλλά όταν λείπει και η αυτογνωσία, είναι χειρότερο», πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την αποχώρηση του Θάνου Πετρέλη από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε, μετά από τρεις εμφανίσεις, μίλησε ο Κυριάκος Κυανός, ο οποίος συμμετείχε στο σχήμα μαζί με τη Χριστίνα Κολέτσα, αποκαλύπτοντας πως δεν είχε καλή συνεργασία με τον καλλιτέχνη, επισημαίνοντας παράλληλα πως υπήρχε έπαρση απέναντί του.
Ο Θάνος Πετρέλης είχε ανακοίνωσει μέσω ανάρτησης πως η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε για «γραφειοκρατικούς λόγους», γεγονός που ο Κυριάκος Κυανός διέψευσε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Όπως ανέφερε αρχικά ο ίδιος: «Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί δεν χωράνε σε τέτοια πράγματα. Η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει και συνεργαστεί… Τώρα, το να αφήνουμε υπαινιγμούς και λένε "γραφειοκρατικά" και τέτοια... Σας διαβεβαιώ, από όσα ξέρω και αν κάνω λάθος θα ζητήσω συγγνώμη, ότι η επιχείρηση είναι ολοκάθαρη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Κυανός δήλωσε πως πληγώθηκε από τη συμπεριφορά του Θάνου Πετρέλη: «Αν θες να είσαι επικεφαλής πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δεν μπορώ να λέω ψέματα, δεν είχαμε καλή συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη. Ο Μαζωνάκης, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε. Εμείς απλά ήμσταν στον ίδιο χώρο, χωρίς να συνεργαστούμε, κάτι που εμένα με πλήγωσε, γιατί περίμενα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει».
«Άλλη πληγή η Χριστίνα Κολέτσα. Τι να μου πει κι αυτή; Παρασύρθηκε απ' όλο αυτό. Παρασυρθήκαμε όλοι και κλείσαμε τις πόρτες τις συνεργασίας», πρόσθεσε ακόμη ο τραγουδιστής.
Ο Κυριάκος Κυανός εξήγησε πως δεν θα έλεγε «όχι» στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον Θάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα, ωστόσο πιστεύει πως δεν υπάρχει η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά: «Δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε, άλλοι έχουν, γιατί δεν συνεργάζονται προφανώς. Τρία βράδια που δουλέψαμε, ήταν σαν να είμαστε σε διαφορετικό όροφο…», είπε.
Παράλληλα, ανέφερε πως απέναντί του ο Θάνος Πετρέλης έδειχνε ένα άλλο πρόσωπο: «Καμιά φορά η αχαριστία είναι κακή, αλλά όταν λείπει και η αυτογνωσία, είναι χειρότερο. Απέναντί μου υπήρχε έπαρση… Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Είχαμε τη διάθεση και τη σκέψη να γίνουν πολλά, αλλά δεν έγιναν. Όταν υπάρχει κόσμος κάτω, τα ξεχνάς όλα, όταν δεν υπάρχει κόσμος, όλα διογκώνονται».
Η ανακοίνωση του Θάνου Πετρέλη
Ο Θάνος Πετρέλης στην ανακοίνωση για την αποχώρησή του από το σχήμα έγραφε: «Φιλαράκια μου... Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για "γραφειοκρατικούς" λόγους και για τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε... Θα τα ξαναπούμε σύντομα... Συνεχίζουμε».
Ο Θάνος Πετρέλης είχε ανακοίνωσει μέσω ανάρτησης πως η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε για «γραφειοκρατικούς λόγους», γεγονός που ο Κυριάκος Κυανός διέψευσε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Όπως ανέφερε αρχικά ο ίδιος: «Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί δεν χωράνε σε τέτοια πράγματα. Η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει και συνεργαστεί… Τώρα, το να αφήνουμε υπαινιγμούς και λένε "γραφειοκρατικά" και τέτοια... Σας διαβεβαιώ, από όσα ξέρω και αν κάνω λάθος θα ζητήσω συγγνώμη, ότι η επιχείρηση είναι ολοκάθαρη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Κυανός δήλωσε πως πληγώθηκε από τη συμπεριφορά του Θάνου Πετρέλη: «Αν θες να είσαι επικεφαλής πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δεν μπορώ να λέω ψέματα, δεν είχαμε καλή συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη. Ο Μαζωνάκης, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε. Εμείς απλά ήμσταν στον ίδιο χώρο, χωρίς να συνεργαστούμε, κάτι που εμένα με πλήγωσε, γιατί περίμενα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει».
«Άλλη πληγή η Χριστίνα Κολέτσα. Τι να μου πει κι αυτή; Παρασύρθηκε απ' όλο αυτό. Παρασυρθήκαμε όλοι και κλείσαμε τις πόρτες τις συνεργασίας», πρόσθεσε ακόμη ο τραγουδιστής.
Ο Κυριάκος Κυανός εξήγησε πως δεν θα έλεγε «όχι» στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον Θάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα, ωστόσο πιστεύει πως δεν υπάρχει η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά: «Δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε, άλλοι έχουν, γιατί δεν συνεργάζονται προφανώς. Τρία βράδια που δουλέψαμε, ήταν σαν να είμαστε σε διαφορετικό όροφο…», είπε.
Παράλληλα, ανέφερε πως απέναντί του ο Θάνος Πετρέλης έδειχνε ένα άλλο πρόσωπο: «Καμιά φορά η αχαριστία είναι κακή, αλλά όταν λείπει και η αυτογνωσία, είναι χειρότερο. Απέναντί μου υπήρχε έπαρση… Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Είχαμε τη διάθεση και τη σκέψη να γίνουν πολλά, αλλά δεν έγιναν. Όταν υπάρχει κόσμος κάτω, τα ξεχνάς όλα, όταν δεν υπάρχει κόσμος, όλα διογκώνονται».
Η ανακοίνωση του Θάνου Πετρέλη
Ο Θάνος Πετρέλης στην ανακοίνωση για την αποχώρησή του από το σχήμα έγραφε: «Φιλαράκια μου... Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για "γραφειοκρατικούς" λόγους και για τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε... Θα τα ξαναπούμε σύντομα... Συνεχίζουμε».
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