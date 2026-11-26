



Στη συνέχεια, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η συνήθειά της να καθυστερεί την ακολουθούσε ήδη από τα μαθητικά της χρόνια. Όπως ανέφερε, στη Β' Λυκείου είχε συγκεντρώσει πολλές απουσίες επειδή δεν πήγαινε ποτέ στην πρώτη ώρα, ωστόσο οι επιδόσεις της και η συμμετοχή της σε δραστηριότητες έπαιξαν θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της περίπτωσής της από τους καθηγητές.



Πιο αναλυτικά, ανέφερε: « Στη Β' Λυκείου παραλίγο να με κόψουν από απουσίες. Δεν πήγα ποτέ την πρώτη ώρα, πέρασα από συμβούλιο καθηγητών. Επειδή ήμουν καλή μαθήτρια και πάρα πολύ δραστήρια σε θεατρικές ομάδες και συναυλίες είπαν "εντάξει το παιδί "».

Τη συνήθειά της να καθυστερεί παραδέχτηκε η Φωτεινή Μπαξεβάνη , θυμούμενη πως στη Β' Λυκείου παραλίγο να μείνει από απουσίες.Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυσκολία της να είναι συνεπής στα ραντεβού της, εξηγώντας ότι συχνά αφήνει τις προετοιμασίες για την τελευταία στιγμή.Αρχικά, η Φωτεινή Μπαξεβάνη δήλωσε: «Αργώ πάντα, είμαι της τελευταίας στιγμής» και συνέχισε «αν πρέπει να είμαι κάπου στις 6 δεν θα ετοιμαστώ στις 2-3. Μπορεί να κάθομαι και να λέω "εντάξει έχω δέκα λεπτά ακόμα"».