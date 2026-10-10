Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη για τη διαμάχη Βίσση - Καρβέλα: Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές, μην δικάζετε
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Ελένη Μενεγάκη Άννα Βίσση Νίκος Καρβέλας

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη για τη διαμάχη Βίσση - Καρβέλα: Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές, μην δικάζετε

Η παρουσιάστρια απάντησε στην ανάρτηση του μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη υπέρ της καλλιτέχνιδας

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη για τη διαμάχη Βίσση - Καρβέλα: Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές, μην δικάζετε
Ιωάννα Μαρίνου
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Το δικό της σχόλιο θέλησε να κάνει η Ελένη Μενεγάκη σχετικά με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα.

Από την πρώτη στιγμή, πολλοί τραγουδιστές, συνθέτες, μουσικοί παραγωγοί αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος γενικότερα εκφράζουν την άποψή τους για το θέμα, όπως επέλεξε να κάνει και η παρουσιάστρια, η οποία δήλωσε κάτω από ανάρτηση που έγινε υπέρ της Άννας Βίσση πως οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες, δεν θα πρέπει κρίνονται και να δικάζονται από τον κόσμο. Αντιθέτως, επιμένει στην αγάπη.

«Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.

Δείτε το σχόλιο

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη για τη διαμάχη Βίσση - Καρβέλα: Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές, μην δικάζετε

Η Ελένη Μενεγάκη άφησε το σχόλιό της κάτω από το post του μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με την Άννα Βίσση να τραγουδά το «Δώδεκα» στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε: «Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του στα φώτα του. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους. Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη. Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς. Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές. Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα».

Έπειτα, σημείωσε πως η Άννα Βίσση είναι αυτοδημιούργητη: «Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας. Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος "φτιάχνω", λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ. Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις και την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ. Έτσι γινότανε πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται».

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«Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της. Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος "Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο"», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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