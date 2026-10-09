Όταν η Βίσση είχε αποκαλύψει ότι ο Καρβέλας της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του, γιατί είχε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο

Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει στην Αννίτα Πάνια ότι ο Καρβέλας αρχικά της ζήτησε να σταματήσει να τα τραγουδά ντουέτο με τον

τότε σύντροφό της - Όταν εκείνη αρνήθηκε, της απαγόρευσε να λέει γενικά τα τραγούδια του