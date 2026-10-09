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Προς sold out η συναυλία των The Neighbourhood στο Release Athens τον Ιούνιο του 2027, έμεινε μόλις το 20% των εισιτηρίων
Προς sold out η συναυλία των The Neighbourhood στο Release Athens τον Ιούνιο του 2027, έμεινε μόλις το 20% των εισιτηρίων
Ηταν εμφανές τι θα ακολουθήσει όταν πάνω από 35.423 χρήστες ήταν στην διαδικτυακή ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο από την πρώτη ημέρα της διάθεσής τους
Μπορεί η πρώτη συναυλία των The Neighbourhood στην Ελλάδα να απέχει σχεδόν ένα χρόνο, αλλά κοντεύει να γίνει Sold Out μέσα σε λίγες ημέρες. Η προπώληση για το live της μπάντας που θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027 στο Markopoulo Complex στο πλαίσιο του Release Athens, ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου όμως όπως ενημέρωσε η διοργάνωση έχει ήδη... κάνει φτερά το 80% των εισιτηρίων.
Ηταν εμφανές τι θα ακολουθήσει όταν πάνω από 35.423 χρήστες ήταν στην διαδικτυακή ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο από την πρώτη ημέρα της διάθεσής τους.
Οι The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας με έναν κατάλογο τραγουδιών που περιλαμβάνει τα «Sweater Weather», «Daddy Issues», «Softcore» και «Reflections». Συνδυάζοντας alternative rock, pop και R&B, το συγκρότημα του Jesse Rutherford έχει διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, με τη μελαγχολική ατμόσφαιρα να παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του.
Η βραδιά σηματοδοτεί παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο για το Release Athens, στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, ο χώρος θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη σε στεγασμένη έκταση 4.000 τ.μ., μεγάλο parking και σύνδεση με shuttle buses από και προς τον σταθμό Μετρό Κορωπίου. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η προπώληση ξεκίνησε με αρχική τιμή τα 65 ευρώ, ενώ διατίθεται και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με πρώτη τιμή τα 250 ευρώ.
Η εκτόξευσή τους ήρθε με το single “Sweater Weather”, που συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ “I Love You.” (2013) και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα alternative hits της εποχής του. Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το τραγούδι πλησιάζει τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια στην ιστορία της πλατφόρμας. Παράλληλα, κομμάτια όπως τα “Daddy Issues”, “Softcore”, “Reflections” και “You Get Me So High” έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διάρκεια της επιτυχίας τους και τη σύνδεσή τους με μια νέα γενιά ακροατών.
Ακολούθησαν τα “Wiped Out!” (2015), “The Neighbourhood” (2018) και “Chip Chrome & The Mono-Tones” (2020), με το συγκρότημα να εξελίσσει σταθερά τον ήχο του, διατηρώντας τη σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα που έγινε σήμα κατατεθέν του. Μετά από μια πολυετή παύση, τα πέντε μέλη βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο και επέστρεψαν το 2025 με το “(((((ultraSOUND)))))”, το πέμπτο άλμπουμ της καριέρας τους, αποτέλεσμα μιας πιο ελεύθερης έκφρασης και αυθόρμητης δημιουργικής διαδικασίας.
Ηταν εμφανές τι θα ακολουθήσει όταν πάνω από 35.423 χρήστες ήταν στην διαδικτυακή ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο από την πρώτη ημέρα της διάθεσής τους.
Οι The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας με έναν κατάλογο τραγουδιών που περιλαμβάνει τα «Sweater Weather», «Daddy Issues», «Softcore» και «Reflections». Συνδυάζοντας alternative rock, pop και R&B, το συγκρότημα του Jesse Rutherford έχει διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, με τη μελαγχολική ατμόσφαιρα να παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του.
Η βραδιά σηματοδοτεί παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο για το Release Athens, στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, ο χώρος θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη σε στεγασμένη έκταση 4.000 τ.μ., μεγάλο parking και σύνδεση με shuttle buses από και προς τον σταθμό Μετρό Κορωπίου. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η προπώληση ξεκίνησε με αρχική τιμή τα 65 ευρώ, ενώ διατίθεται και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με πρώτη τιμή τα 250 ευρώ.
Ποιοι είναι οι «The Neighbourhood»Οι The Neighbourhood δημιουργήθηκαν στην Καλιφόρνια το 2011 και δεν άργησαν να ξεπεράσουν τα όρια της εναλλακτικής σκηνής από την οποία ξεκίνησαν. Με frontman τον χαρισματικό Jesse Rutherford και μια αισθητική που έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους, η μπάντα βρήκε από νωρίς τη δική της θέση στη σύγχρονη pop κουλτούρα.
Η εκτόξευσή τους ήρθε με το single “Sweater Weather”, που συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ “I Love You.” (2013) και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα alternative hits της εποχής του. Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το τραγούδι πλησιάζει τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια στην ιστορία της πλατφόρμας. Παράλληλα, κομμάτια όπως τα “Daddy Issues”, “Softcore”, “Reflections” και “You Get Me So High” έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διάρκεια της επιτυχίας τους και τη σύνδεσή τους με μια νέα γενιά ακροατών.
Ακολούθησαν τα “Wiped Out!” (2015), “The Neighbourhood” (2018) και “Chip Chrome & The Mono-Tones” (2020), με το συγκρότημα να εξελίσσει σταθερά τον ήχο του, διατηρώντας τη σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα που έγινε σήμα κατατεθέν του. Μετά από μια πολυετή παύση, τα πέντε μέλη βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο και επέστρεψαν το 2025 με το “(((((ultraSOUND)))))”, το πέμπτο άλμπουμ της καριέρας τους, αποτέλεσμα μιας πιο ελεύθερης έκφρασης και αυθόρμητης δημιουργικής διαδικασίας.
Η επιστροφή τους στη σκηνή συνοδεύτηκε από τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους, με εμφανίσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες αρένες του κόσμου, ανάμεσά τους το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το The O2 του Λονδίνου και το Accor Arena του Παρισιού.
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