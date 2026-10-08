Σοφία Λεοντίτση: Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε, με είχαν αποκαλέσει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα
Σοφία Λεοντίτση: Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε, με είχαν αποκαλέσει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα
Μετά το γύρισμα πήρα τον πατέρα μου κλαίγοντας, έγραψε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Στον χαρακτηρισμό «πατσαβούρα» που δέχτηκε από την Ιωάννα Τούνη στο My Style Rocks, αναφέρθηκε η Σοφία Λεοντίτση, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη λέξη την πλήγωσε και την έκανε να νιώσει μεγάλη ντροπή.
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά το περιστατικό που είχε συζητηθεί στο παιχνίδι, η Σοφία Λεοντίτση μίλησε για τον χαρακτηρισμό που είχε δεχτεί από την Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας τι συνέβη μετά το τέλος του γυρίσματος.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή μία δημοσίευση TikToker που ουσιαστικά έφερνε στην επιφάνεια τη φράση «Σοφία δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια». Αρχικά, θέλησε να τονίσει πως η επαναφορά της ατάκας στη δημοσιότητα την πληγώνει, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τα συναισθήματά της εκείνη την περίοδο, όταν είχε ακουστεί δημόσια η παραπάνω φράση για πρόσωπό της.
Όπως περιέγραψε, μετά το γύρισμα τηλεφώνησε κλαίγοντας στον πατέρα της και του είπε ότι ήθελε να αποχωρήσει από το παιχνίδι: «Όταν τελείωσε εκείνο το γύρισμα, πήγα να κρυφτώ από τη ντροπή μου και τον πήρα κλαίγοντας. Του είπα ότι ήθελα να φύγω. Με είχαν αποκαλέσει “πατσαβούρα” μπροστά σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχω προσβάλει ποτέ καμία συμπαίκτριά μου».
Η ίδια εξήγησε, ότι ο πατέρας της ήταν από την αρχή αντίθετος με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, καθώς φοβόταν την έκθεση και τις εντάσεις που μπορεί να προέκυπταν. Όταν του μίλησε ωστόσο, για τη σκέψη της να αποχωρήσει, εκείνος την προέτρεψε να παραμείνει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση: «Εγώ δεν σε μεγάλωσα για να είσαι λιποτάκτης. Εσύ ξέρεις ποια είσαι και ξέρω κι εγώ. Θα μείνεις εκεί και θα το δείξεις με την προσωπικότητά σου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σοφία Λεοντίτση παρέμεινε τελικά στο παιχνίδι και, όπως ανέφερε, επέλεξε να απαντήσει μέσα από τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά της: «Σε κάποιους άρεσε, σε άλλους όχι. Είμαι όμως εγώ και είμαι υπερήφανη. Μπορεί να μην κατέκτησα τα social media, αλλά κέρδισα πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα στην αληθινή ζωή».
Στη συνέχεια, εστίασε σε όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό ως αστείο, εξηγώντας πως για την ίδια αποτέλεσε μια προσβολή που χρειάστηκε να διαχειριστεί μακριά από τις κάμερες: «Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε. Δεν με περιέγραψε. Και όσοι την αναπαράγετε σαν αστείο, συνεχίζετε μια προσβολή που εγώ χρειάστηκε να διαχειριστώ πολύ μακριά από τις κάμερες».
Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Έχετε κάνει πρότυπο το θράσος να προσβάλλεις δημόσια, ενώ τα κότσια φαίνονται στο να σταθείς μπροστά στο ίδιο κοινό και να πεις "έκανα λάθος, συγγνώμη"».
Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι δύο διαγωνιζόμενες συζητούσαν για τις εμφανίσεις τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Τότε, η Σοφία Λεοντίτση είχε σχολιάσει το ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη, με εκείνη να της απαντά: «Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια».
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά το περιστατικό που είχε συζητηθεί στο παιχνίδι, η Σοφία Λεοντίτση μίλησε για τον χαρακτηρισμό που είχε δεχτεί από την Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας τι συνέβη μετά το τέλος του γυρίσματος.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή μία δημοσίευση TikToker που ουσιαστικά έφερνε στην επιφάνεια τη φράση «Σοφία δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια». Αρχικά, θέλησε να τονίσει πως η επαναφορά της ατάκας στη δημοσιότητα την πληγώνει, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τα συναισθήματά της εκείνη την περίοδο, όταν είχε ακουστεί δημόσια η παραπάνω φράση για πρόσωπό της.
Όπως περιέγραψε, μετά το γύρισμα τηλεφώνησε κλαίγοντας στον πατέρα της και του είπε ότι ήθελε να αποχωρήσει από το παιχνίδι: «Όταν τελείωσε εκείνο το γύρισμα, πήγα να κρυφτώ από τη ντροπή μου και τον πήρα κλαίγοντας. Του είπα ότι ήθελα να φύγω. Με είχαν αποκαλέσει “πατσαβούρα” μπροστά σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχω προσβάλει ποτέ καμία συμπαίκτριά μου».
Η ίδια εξήγησε, ότι ο πατέρας της ήταν από την αρχή αντίθετος με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, καθώς φοβόταν την έκθεση και τις εντάσεις που μπορεί να προέκυπταν. Όταν του μίλησε ωστόσο, για τη σκέψη της να αποχωρήσει, εκείνος την προέτρεψε να παραμείνει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση: «Εγώ δεν σε μεγάλωσα για να είσαι λιποτάκτης. Εσύ ξέρεις ποια είσαι και ξέρω κι εγώ. Θα μείνεις εκεί και θα το δείξεις με την προσωπικότητά σου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σοφία Λεοντίτση παρέμεινε τελικά στο παιχνίδι και, όπως ανέφερε, επέλεξε να απαντήσει μέσα από τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά της: «Σε κάποιους άρεσε, σε άλλους όχι. Είμαι όμως εγώ και είμαι υπερήφανη. Μπορεί να μην κατέκτησα τα social media, αλλά κέρδισα πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα στην αληθινή ζωή».
Στη συνέχεια, εστίασε σε όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό ως αστείο, εξηγώντας πως για την ίδια αποτέλεσε μια προσβολή που χρειάστηκε να διαχειριστεί μακριά από τις κάμερες: «Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε. Δεν με περιέγραψε. Και όσοι την αναπαράγετε σαν αστείο, συνεχίζετε μια προσβολή που εγώ χρειάστηκε να διαχειριστώ πολύ μακριά από τις κάμερες».
Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Έχετε κάνει πρότυπο το θράσος να προσβάλλεις δημόσια, ενώ τα κότσια φαίνονται στο να σταθείς μπροστά στο ίδιο κοινό και να πεις "έκανα λάθος, συγγνώμη"».
Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι δύο διαγωνιζόμενες συζητούσαν για τις εμφανίσεις τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Τότε, η Σοφία Λεοντίτση είχε σχολιάσει το ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη, με εκείνη να της απαντά: «Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια».
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