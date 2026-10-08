Σοφία Λεοντίτση: Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε, με είχαν αποκαλέσει πατσαβούρα μπροστά σε όλη την Ελλάδα

My Style Rocks προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή μία δημοσίευση TikToker που ουσιαστικά έφερνε στην επιφάνεια τη φράση «Σοφία δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια».

Η Σοφία Λεοντίτση παρέμεινε τελικά στο παιχνίδι και, όπως ανέφερε, επέλεξε να απαντήσει μέσα από τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά της: «

».

Στη συνέχεια,

εστίασε

σε όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό ως αστείο, εξηγώντας πως για την ίδια αποτέλεσε μια προσβολή που χρειάστηκε να διαχειριστεί μακριά από τις κάμερες:

«

».

Κλείνοντας, τόνισε ότι:

«

».

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι δύο διαγωνιζόμενες συζητούσαν για τις εμφανίσεις τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Τότε, η Σοφία Λεοντίτση είχε σχολιάσει το ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη, με εκείνη να της απαντά: «Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια».