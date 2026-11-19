Allwyn: Άνοδος 19% στα καθαρά έσοδα το γ΄ τρίμηνο, στα 1,22 δισ. ευρώ – Στα 396 εκατ. ευρώ τα EBITDA
Allwyn: Άνοδος 19% στα καθαρά έσοδα το γ΄ τρίμηνο, στα 1,22 δισ. ευρώ – Στα 396 εκατ. ευρώ τα EBITDA
Αύξηση 6% στην προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, ισχυρή ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών και επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2026 – Ολοκληρώθηκε επαναγορά μετοχών 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές διανομές έφθασαν το 1 ευρώ ανά μετοχή
Ισχυρή αύξηση των εσόδων και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Allwyn κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον πολυεθνικό όμιλο τυχερών παιχνιδιών να επωφελείται από την ανάπτυξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων, τη συνεισφορά της PrizePicks και τη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του.
Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6%, στα 396 εκατ. ευρώ, παρά τα ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στις αθλητικές διοργανώσεις, τα οποία περιόρισαν τα περιθώρια κέρδους στο αθλητικό στοίχημα.
Σε συγκρίσιμη βάση, η αύξηση των καθαρών εσόδων ήταν 4% και των προσαρμοσμένων EBITDA 2%, λαμβάνοντας υπόψη την εξαγορά της PrizePicks και τις προσαρμογές που συνδέονται με την ανανέωση της ιταλικής άδειας Lotto.
Παράλληλα, η Allwyn επιβεβαίωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αναμένονται εντός του εύρους των εκτιμήσεων των αναλυτών, μεταξύ 1,769 δισ. και 1,891 δισ. ευρώ.
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Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6%, στα 396 εκατ. ευρώ, παρά τα ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στις αθλητικές διοργανώσεις, τα οποία περιόρισαν τα περιθώρια κέρδους στο αθλητικό στοίχημα.
Σε συγκρίσιμη βάση, η αύξηση των καθαρών εσόδων ήταν 4% και των προσαρμοσμένων EBITDA 2%, λαμβάνοντας υπόψη την εξαγορά της PrizePicks και τις προσαρμογές που συνδέονται με την ανανέωση της ιταλικής άδειας Lotto.
Παράλληλα, η Allwyn επιβεβαίωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αναμένονται εντός του εύρους των εκτιμήσεων των αναλυτών, μεταξύ 1,769 δισ. και 1,891 δισ. ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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