Allwyn: Άνοδος 19% στα καθαρά έσοδα το γ΄ τρίμηνο, στα 1,22 δισ. ευρώ – Στα 396 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Αύξηση 6% στην προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, ισχυρή ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών και επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2026 – Ολοκληρώθηκε επαναγορά μετοχών 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές διανομές έφθασαν το 1 ευρώ ανά μετοχή