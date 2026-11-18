Η Αλίσια Κις και ο Τζον Λέτζεντ σε συζητήσεις για να εμφανιστούν στο πλευρό του Jay-Z στο halftime show του Super Bowl
Η Αλίσια Κις και ο Τζον Λέτζεντ σε συζητήσεις για να εμφανιστούν στο πλευρό του Jay-Z στο halftime show του Super Bowl
Οι δύο τραγουδιστές διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία με τον ράπερ
Ο Jay-Z ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του Super Bowl 2027, με την Αλίσια Κις και τον Τζον Λέτζεντ να βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται για να εμφανιστούν στο πλευρό του. Σύμφωνα με το Page Six, η Κις βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον διάσημο ράπερ, ενώ και ο Λέτζεντ φέρεται να είναι ένας από τους πιθανούς καλεσμένους του εντυπωσιακού σόου του ημιχρόνου.
Η μεγάλη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2027, στο στάδιο SoFi, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, με τον Jay-Z να έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα ως ο κεντρικός καλλιτέχνης του Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show.
Η τραγουδίστρια διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τον Jay-Z. Οι δυο τους έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, το «Empire State of Mind», που εξελίχθηκε σε ανεπίσημο ύμνο της Νέας Υόρκης για τον 21ο αιώνα.
Τόσο η Κις όσο και ο Τζον Λέτζεντ συνδέονται επαγγελματικά με τη Roc Nation, την εταιρεία του Jay-Z, η οποία έχει αναλάβει και την παραγωγή του σόου του ημιχρόνου.
Η πιθανή συμμετοχή του Τζον Λέτζεντ δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο τραγουδιστής διατηρεί επίσης στενή συνεργασία με τον Jay-Z. Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, ο Λέτζεντ εμφανίστηκε στο πλευρό του ράπερ στο στάδιο SoFi, ερμηνεύοντας μαζί του το «God Did», στο φινάλε της επετειακής περιοδείας «Jay-Z 30», με την οποία γιόρτασε τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας.
Η Αλίσια Κις και ο Τζον Λέτζεντ ενδέχεται να μην είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που θα βρεθούν στη σκηνή του Super Bowl, εφόσον ο Jay-Z ακολουθήσει το μοντέλο των πρόσφατων επετειακών εμφανίσεών του.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο ράπερ υποδέχτηκε σε διαφορετικές συναυλίες αρκετούς διάσημους συνεργάτες και φίλους του, μεταξύ των οποίων η Ριάνα, ο Άσερ, ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ο Σουίζ Μπιτζ, ο Νας, η Μπιγιονσέ και η κόρη τους, Μπλου Άιβι.
Οι εμφανίσεις αυτές έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι ο Jay-Z θα μπορούσε να ετοιμάζει μια μεγάλη μουσική συνάντηση για το Super Bowl, με συμμετοχές καλλιτεχνών που έχουν σημαδέψει την καριέρα του. Προς το παρόν, πάντως, η παρουσία της Αλίσια Κις και του Τζον Λέτζεντ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, με τον Jay-Z να παραμένει ο μοναδικός ανακοινωμένος πρωταγωνιστής του σόου.
Η μεγάλη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2027, στο στάδιο SoFi, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, με τον Jay-Z να έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα ως ο κεντρικός καλλιτέχνης του Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show.
Η τραγουδίστρια διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τον Jay-Z. Οι δυο τους έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, το «Empire State of Mind», που εξελίχθηκε σε ανεπίσημο ύμνο της Νέας Υόρκης για τον 21ο αιώνα.
Τόσο η Κις όσο και ο Τζον Λέτζεντ συνδέονται επαγγελματικά με τη Roc Nation, την εταιρεία του Jay-Z, η οποία έχει αναλάβει και την παραγωγή του σόου του ημιχρόνου.
Jay-Z to be joined by two massive A-list stars during Super Bowl halftime show https://t.co/TqIyMkTVAt pic.twitter.com/tUjdzrR26s— Page Six (@PageSix) November 18, 2026
Η Αλίσια Κις και ο Τζον Λέτζεντ ενδέχεται να μην είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που θα βρεθούν στη σκηνή του Super Bowl, εφόσον ο Jay-Z ακολουθήσει το μοντέλο των πρόσφατων επετειακών εμφανίσεών του.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο ράπερ υποδέχτηκε σε διαφορετικές συναυλίες αρκετούς διάσημους συνεργάτες και φίλους του, μεταξύ των οποίων η Ριάνα, ο Άσερ, ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ο Σουίζ Μπιτζ, ο Νας, η Μπιγιονσέ και η κόρη τους, Μπλου Άιβι.
Οι εμφανίσεις αυτές έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι ο Jay-Z θα μπορούσε να ετοιμάζει μια μεγάλη μουσική συνάντηση για το Super Bowl, με συμμετοχές καλλιτεχνών που έχουν σημαδέψει την καριέρα του. Προς το παρόν, πάντως, η παρουσία της Αλίσια Κις και του Τζον Λέτζεντ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, με τον Jay-Z να παραμένει ο μοναδικός ανακοινωμένος πρωταγωνιστής του σόου.
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