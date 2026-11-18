Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο νέος Τζέιμς Μποντ πήρε ένα εκατομμύριο δολάρια μόνο και μόνο για να περάσει από οντισιόν
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο νέος Τζέιμς Μποντ πήρε ένα εκατομμύριο δολάρια μόνο και μόνο για να περάσει από οντισιόν
Ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ ενδέχεται να εξασφαλίσει συνολικές απολαβές που θα πλησιάζουν τα 100 εκατ. δολάρια
Το αστρονομικό ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων έλαβε ο Ρόμπερτ Πάτινσον μόνο και μόνο για να περάσει από οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πριν ακόμη επιλεγεί ως ο νέος πράκτορας 007.
Ο 40χρονος ηθοποιός, που ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ, ενδέχεται να εξασφαλίσει συνολικές απολαβές που θα πλησιάζουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με οικονομικές εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στον βρετανικό Τύπο.
Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν συγκαταλεγόταν αρχικά στα επικρατέστερα ονόματα για τον εμβληματικό ρόλο. Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, η αρχική λίστα υποψηφίων περιλάμβανε τους Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο' Κόνορ. Παρόλα αυτά, μπήκε στην κούρσα την τελευταία στιγμή και κατάφερε να επικρατήσει, εξασφαλίζοντας έναν από τους πιο περιζήτητους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.
Σύμφωνα με τη Mirror, οι παραγωγοί δεν αποθαρρύνθηκαν από το ενδεχόμενο να προσφέρουν στον Πάτινσον σημαντικά υψηλότερη αμοιβή, παρότι αρχικά εξέταζαν την επιλογή λιγότερο γνωστών ηθοποιών για τον ρόλο.
Οι οικονομικές εκτιμήσεις τοποθετούν τις συνολικές απολαβές του μεταξύ 58 και 75 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή περίπου 76 έως 98 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ηθοποιός έχει εξασφαλίσει συμφωνία για τρεις ταινίες, με οικονομικούς όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που είχαν προταθεί σε άλλους υποψηφίους. Τα ακριβή ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Amazon MGM Studios.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η Σάντσεζ εντυπωσιάστηκε από τον ηθοποιό όταν παρακολούθησε βίντεο από την οντισιόν του, το οποίο της είχε δείξει ο σύζυγός της. Πηγές υποστηρίζουν ότι τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα ελκυστικό και γοητευτικό, εκτιμώντας ότι διέθετε τον κατάλληλο συνδυασμό εμφάνισης, σεξαπίλ και υποκριτικού ταλέντου για να ενσαρκώσει τον διάσημο πράκτορα.
Ο ίδιος ο Μπέζος επιβεβαίωσε ότι είχε ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ, δηλώνοντας ότι ήταν «πολύ ενεργά αναμεμειγμένος» στις αποφάσεις. Ο ιδρυτής της Amazon, η οποία απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise μετά τη συμφωνία με την οικογένεια Μπρόκολι, αποκάλυψε ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.
Ο 40χρονος ηθοποιός, που ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ, ενδέχεται να εξασφαλίσει συνολικές απολαβές που θα πλησιάζουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με οικονομικές εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στον βρετανικό Τύπο.
Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν συγκαταλεγόταν αρχικά στα επικρατέστερα ονόματα για τον εμβληματικό ρόλο. Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, η αρχική λίστα υποψηφίων περιλάμβανε τους Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο' Κόνορ. Παρόλα αυτά, μπήκε στην κούρσα την τελευταία στιγμή και κατάφερε να επικρατήσει, εξασφαλίζοντας έναν από τους πιο περιζήτητους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.
Σύμφωνα με τη Mirror, οι παραγωγοί δεν αποθαρρύνθηκαν από το ενδεχόμενο να προσφέρουν στον Πάτινσον σημαντικά υψηλότερη αμοιβή, παρότι αρχικά εξέταζαν την επιλογή λιγότερο γνωστών ηθοποιών για τον ρόλο.
Αμοιβή έως 98 εκατομμύρια δολάρια για τον νέο 007
Οι οικονομικές εκτιμήσεις τοποθετούν τις συνολικές απολαβές του μεταξύ 58 και 75 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή περίπου 76 έως 98 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ηθοποιός έχει εξασφαλίσει συμφωνία για τρεις ταινίες, με οικονομικούς όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που είχαν προταθεί σε άλλους υποψηφίους. Τα ακριβή ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Amazon MGM Studios.
Robert Pattinson received $1 million just to audition for coveted Bond role and is set to earn almost $100 million to play the iconic Secret Service agent https://t.co/FKzARHDUp0— Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2026
Ο ρόλος της Λόρεν Σάντσεζ στην επιλογή τουΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που θέλουν τη Λόρεν Σάντσεζ, σύζυγο του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του Πάτινσον.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η Σάντσεζ εντυπωσιάστηκε από τον ηθοποιό όταν παρακολούθησε βίντεο από την οντισιόν του, το οποίο της είχε δείξει ο σύζυγός της. Πηγές υποστηρίζουν ότι τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα ελκυστικό και γοητευτικό, εκτιμώντας ότι διέθετε τον κατάλληλο συνδυασμό εμφάνισης, σεξαπίλ και υποκριτικού ταλέντου για να ενσαρκώσει τον διάσημο πράκτορα.
Ο ίδιος ο Μπέζος επιβεβαίωσε ότι είχε ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ, δηλώνοντας ότι ήταν «πολύ ενεργά αναμεμειγμένος» στις αποφάσεις. Ο ιδρυτής της Amazon, η οποία απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise μετά τη συμφωνία με την οικογένεια Μπρόκολι, αποκάλυψε ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.
«Αρχικά είχαμε επιφυλάξεις επειδή ήταν ήδη πολύ διάσημος»Μιλώντας σε εκδήλωση στην Καλιφόρνια, ο Τζεφ Μπέζος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε ο νέος 007. Όπως εξήγησε, η παραγωγή περιόρισε αρχικά τους υποψηφίους σε πέντε «εξαιρετικά ταλαντούχους» ηθοποιούς, οι οποίοι συμμετείχαν σε παραδοσιακές κινηματογραφικές δοκιμασίες, φορώντας τα κοστούμια των χαρακτήρων και ερμηνεύοντας ολοκληρωμένες σκηνές.
Ο Μπέζος παραδέχτηκε ότι στην αρχή υπήρχε ένας δισταγμός απέναντι στην υποψηφιότητα του Πάτινσον, εξαιτίας της ήδη μεγάλης αναγνωρισιμότητάς του. «Αρχικά, θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο προκατειλημμένοι εναντίον του, επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος. Σκεφτόμασταν ότι ίσως θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποιον λιγότερο γνωστό», ανέφερε.
Ωστόσο, η εμφάνιση του ηθοποιού μπροστά στην κάμερα άλλαξε τα δεδομένα. «Αλλά στη δοκιμασία μπροστά στην κάμερα ήταν τόσο προφανές. Αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Πάτινσον ενημερώθηκε ότι είχε εξασφαλίσει τον ρόλο μόλις το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Την ευχάριστη είδηση φέρεται να του μετέφερε προσωπικά ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, με τον οποίο είχε ήδη συνεργαστεί στις ταινίες «Dune».
Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη που θα κυκλοφορήσει μετά την απόκτηση της MGM από την Amazon και την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου της σειράς ταινιών από την Amazon MGM Studios. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.
Η επιλογή του Πάτινσον σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κινηματογραφικό πράκτορα 007, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ρόλο με την ταινία «No Time to Die» το 2021.
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