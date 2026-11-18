Ιωάννα Τούνη: Το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις πέντε, είμαι μαμά, νοικοκυρά, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας
Ιωάννα Τούνη: Το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις πέντε, είμαι μαμά, νοικοκυρά, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας
Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας, σχολίασε η Instagrammer
Τη δική της απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται έδωσε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Instragrammer θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η εργασία από το σπίτι δεν συνεπάγεται λιγότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της μητρότητας και της καθημερινής φροντίδας ενός νοικοκυριού.
Απευθυνόμενη σε εκείνους που αμφισβητούν το κατά πόσο εργάζεται, επειδή δεν ακολουθεί ένα συμβατικό επαγγελματικό ωράριο, η Ιωάννα Τούνη έγραψε σε ένα Instagram story: «Νομίζω πως κάποιοι έχετε συνδέσει τη δουλειά αποκλειστικά με ένα γραφείο, ένα ωράριο και έναν μισθό. Το ότι δουλεύω μερικές ημέρες της εβδομάδας από το σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύω».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τους διαφορετικούς ρόλους που καλείται να συνδυάσει στην καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι οι επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν περιορίζονται στη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι μαμά, νοικοκυρά, social media manager, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας και πολλές φορές όλα αυτά ταυτόχρονα. Το remote δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά», σημείωσε.
Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι εργάζεται από το σπίτι δεν σημαίνει πως διαθέτει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της, καθώς οι επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις συχνά αλληλοκαλύπτονται. «Σημαίνει ότι το γραφείο μου είναι το σπίτι μου, το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις πέντε και το multitasking είναι καθημερινό μου skill. Γιατί το να δουλεύεις από το σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ιωάννα Τούνη θέλησε, παράλληλα, να αναδείξει την εργασία που προσφέρουν καθημερινά οι γυναίκες, οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα των παιδιών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική απασχόληση που συχνά δεν αναγνωρίζεται. «Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στις γυναίκες που είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία», ανέφερε.
Επίσης, υποστήριξε ότι εάν οι καθημερινές αυτές εργασίες ανατίθεντο σε διαφορετικούς επαγγελματίες, το οικονομικό τους κόστος θα ήταν σημαντικό. «Σκεφτείτε πόσες διαφορετικές υπηρεσίες και πόσες ώρες εργασίας κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Αν τις αναθέταμε σε διαφορετικούς επαγγελματίες, θα μιλούσαμε για πολλαπλές δουλειές και αντίστοιχους μισθούς. Κι όμως, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται καν ως εργασία», έγραψε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη αλληλοκατανόησης και σεβασμού, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να απαξιώνεται ο τρόπος ζωής ή η καθημερινότητα μιας γυναίκας προκειμένου να αναγνωριστούν οι προσπάθειες κάποιας άλλης. «Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και αξίζει λίγο περισσότερη κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό», κατέληξε.
Απευθυνόμενη σε εκείνους που αμφισβητούν το κατά πόσο εργάζεται, επειδή δεν ακολουθεί ένα συμβατικό επαγγελματικό ωράριο, η Ιωάννα Τούνη έγραψε σε ένα Instagram story: «Νομίζω πως κάποιοι έχετε συνδέσει τη δουλειά αποκλειστικά με ένα γραφείο, ένα ωράριο και έναν μισθό. Το ότι δουλεύω μερικές ημέρες της εβδομάδας από το σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύω».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τους διαφορετικούς ρόλους που καλείται να συνδυάσει στην καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι οι επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν περιορίζονται στη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι μαμά, νοικοκυρά, social media manager, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας και πολλές φορές όλα αυτά ταυτόχρονα. Το remote δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά», σημείωσε.
Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι εργάζεται από το σπίτι δεν σημαίνει πως διαθέτει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της, καθώς οι επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις συχνά αλληλοκαλύπτονται. «Σημαίνει ότι το γραφείο μου είναι το σπίτι μου, το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις πέντε και το multitasking είναι καθημερινό μου skill. Γιατί το να δουλεύεις από το σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ιωάννα Τούνη θέλησε, παράλληλα, να αναδείξει την εργασία που προσφέρουν καθημερινά οι γυναίκες, οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα των παιδιών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική απασχόληση που συχνά δεν αναγνωρίζεται. «Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στις γυναίκες που είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία», ανέφερε.
Επίσης, υποστήριξε ότι εάν οι καθημερινές αυτές εργασίες ανατίθεντο σε διαφορετικούς επαγγελματίες, το οικονομικό τους κόστος θα ήταν σημαντικό. «Σκεφτείτε πόσες διαφορετικές υπηρεσίες και πόσες ώρες εργασίας κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Αν τις αναθέταμε σε διαφορετικούς επαγγελματίες, θα μιλούσαμε για πολλαπλές δουλειές και αντίστοιχους μισθούς. Κι όμως, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται καν ως εργασία», έγραψε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη αλληλοκατανόησης και σεβασμού, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να απαξιώνεται ο τρόπος ζωής ή η καθημερινότητα μιας γυναίκας προκειμένου να αναγνωριστούν οι προσπάθειες κάποιας άλλης. «Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και αξίζει λίγο περισσότερη κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό», κατέληξε.
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