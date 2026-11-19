«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη στο Θησείο, δεν απαντάει στις ερωτήσεις των Αρχών
«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη στο Θησείο, δεν απαντάει στις ερωτήσεις των Αρχών
Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Αίθρας τα ξημερώματα της Πέμπτης - «Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της» είπε γειτόνισσα του ζευγαριού
Να ενώσουν τα κομμάτια του αιματηρού παζλ της δολοφονίας της 61χρονης γυναίκας που πέθανε μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της στο Θησείο, προσπαθούν να ενώσουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος δράστης κρατάει μέχρι στιγμής το στόμα του κλειστό και δεν απαντάει στις ερωτήσεις των αστυνομικών για τη γυναικοκτονία.
Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της επί της οδού Αίθρας, στο Θησείο.
Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), μετά από τηλεφώνημα του δράστη στις Αρχές.
«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος στην κλήση. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του 63χρονου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έπαιρνε και αγωγή.
«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές "τι κάνει η μικρή". Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο» είπε γειτόνισσα του ζευγαριού σοκαρισμένη από τη δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος δράστης κρατάει μέχρι στιγμής το στόμα του κλειστό και δεν απαντάει στις ερωτήσεις των αστυνομικών για τη γυναικοκτονία.
Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της επί της οδού Αίθρας, στο Θησείο.
Η στιγμή της σύλληψης του 63χρονου
Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), μετά από τηλεφώνημα του δράστη στις Αρχές.
«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος στην κλήση. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του 63χρονου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έπαιρνε και αγωγή.
«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές "τι κάνει η μικρή". Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο» είπε γειτόνισσα του ζευγαριού σοκαρισμένη από τη δολοφονία.
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