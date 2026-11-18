Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για τη spin-off σειρά του Tulsa King, στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Σάμιουελ Τζάκσον
Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για τη spin-off σειρά του Tulsa King, στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Σάμιουελ Τζάκσον
Το Frisco King ακολουθεί έναν γκάνγκστερ από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος καταλήγει στο Φρίσκο του Τέξας και ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για παράνομες δραστηριότητες
Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Paramount+ το επίσημο τρέιλερ της σειράς «Frisco King», του spin-off του «Tulsa King», με πρωταγωνιστή τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και τη συμμετοχή του Σιλβέστερ Σταλόνε σε έναν ξεχωριστό ρόλο.
Στο τρέιλερ, ο Ράσελ Λι Ουάσινγκτον Τζούνιορ, τον οποίο υποδύεται ο Τζάκσον, επιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Νέα Ορλεάνη, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος.
Έπειτα από συμβουλές του φίλου του, Ντουάιτ Μανφρέντι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αποφασίζει να αλλάξει πορεία και να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία στο Φρίσκο του Τέξας, ένα προάστιο που φαινομενικά απέχει πολύ από τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.
Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά ως Ουάσινγκτον στην τρίτη σεζόν του «Tulsa King», ενώ η δημιουργία της νέας σειράς εγκρίθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2025.
Η πρεμιέρα του «Frisco King» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, με τα δύο πρώτα επεισόδια να διατίθενται ταυτόχρονα στο Paramount+. Στη συνέχεια, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
Δείτε το επίσημο τρέιλερ
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Frisco King» ακολουθεί τον Λι Ουάσινγκτον, έναν γκάνγκστερ από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος καταλήγει στο Φρίσκο του Τέξας και ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για παράνομες δραστηριότητες, κρυμμένο πίσω από την καλοφτιαγμένη εικόνα της αμερικανικής προαστιακής ζωής.
Στρατολογώντας έναν φιλόδοξο προστατευόμενο, έναν πιστό οδηγό και ένα ολοένα μεγαλύτερο δίκτυο εκκεντρικών συνεργατών, ο Ουάσινγκτον καταφέρνει να μετατρέψει μικρές κομπίνες σε μια ολοκληρωμένη εγκληματική επιχείρηση.
Ωστόσο, κάθε νέα επιτυχία ανεβάζει το διακύβευμα. Όσο μεγαλώνει η επιρροή του, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, αναγκάζοντάς τον να βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους του. «Το Φρίσκο μπορεί να μην το γνωρίζει ακόμη, αλλά ο νέος βασιλιάς του έχει φτάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη περιγραφή της σειράς.
Εκτός από τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, στο καστ συμμετέχουν ο Άσα Γκέρμαν, ο Κάι Κάστερ, ο οποίος υποδύεται τον Κιθ, και η Λάιλα Πέιτ. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε πραγματοποιεί επίσης μια ειδική εμφάνιση, επιστρέφοντας στον ρόλο του Ντουάιτ Μανφρέντι, τον οποίο καθιέρωσε μέσα από το «Tulsa King».
Το σενάριο υπογράφει ο Τέιλορ Σέρινταν. Τη σκηνοθεσία μοιράζονται η Κριστίνα Αλεξάντρα Βόρος και ο Μάικλ Φρίντμαν, αναλαμβάνοντας από τέσσερα επεισόδια ο καθένας.
Στο τρέιλερ, ο Ράσελ Λι Ουάσινγκτον Τζούνιορ, τον οποίο υποδύεται ο Τζάκσον, επιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Νέα Ορλεάνη, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος.
Έπειτα από συμβουλές του φίλου του, Ντουάιτ Μανφρέντι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αποφασίζει να αλλάξει πορεία και να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία στο Φρίσκο του Τέξας, ένα προάστιο που φαινομενικά απέχει πολύ από τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.
Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά ως Ουάσινγκτον στην τρίτη σεζόν του «Tulsa King», ενώ η δημιουργία της νέας σειράς εγκρίθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2025.
Η πρεμιέρα του «Frisco King» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, με τα δύο πρώτα επεισόδια να διατίθενται ταυτόχρονα στο Paramount+. Στη συνέχεια, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
Δείτε το επίσημο τρέιλερ
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Frisco King» ακολουθεί τον Λι Ουάσινγκτον, έναν γκάνγκστερ από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος καταλήγει στο Φρίσκο του Τέξας και ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για παράνομες δραστηριότητες, κρυμμένο πίσω από την καλοφτιαγμένη εικόνα της αμερικανικής προαστιακής ζωής.
Στρατολογώντας έναν φιλόδοξο προστατευόμενο, έναν πιστό οδηγό και ένα ολοένα μεγαλύτερο δίκτυο εκκεντρικών συνεργατών, ο Ουάσινγκτον καταφέρνει να μετατρέψει μικρές κομπίνες σε μια ολοκληρωμένη εγκληματική επιχείρηση.
Ωστόσο, κάθε νέα επιτυχία ανεβάζει το διακύβευμα. Όσο μεγαλώνει η επιρροή του, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, αναγκάζοντάς τον να βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους του. «Το Φρίσκο μπορεί να μην το γνωρίζει ακόμη, αλλά ο νέος βασιλιάς του έχει φτάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη περιγραφή της σειράς.
Εκτός από τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, στο καστ συμμετέχουν ο Άσα Γκέρμαν, ο Κάι Κάστερ, ο οποίος υποδύεται τον Κιθ, και η Λάιλα Πέιτ. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε πραγματοποιεί επίσης μια ειδική εμφάνιση, επιστρέφοντας στον ρόλο του Ντουάιτ Μανφρέντι, τον οποίο καθιέρωσε μέσα από το «Tulsa King».
Το σενάριο υπογράφει ο Τέιλορ Σέρινταν. Τη σκηνοθεσία μοιράζονται η Κριστίνα Αλεξάντρα Βόρος και ο Μάικλ Φρίντμαν, αναλαμβάνοντας από τέσσερα επεισόδια ο καθένας.
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