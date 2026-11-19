Τέλος στα «φακελάκια» και τις αυθαιρεσίες στο Δημόσιο: Επώνυμες καταγγελίες μέσω gov.gr, πότε θα φτάνουν στον εισαγγελέα

Ανοιξε η νέα εφαρμογή του gov.gr για επώνυμες καταγγελίες από πολίτες και επιχειρήσεις - Ποιες υπηρεσίες καλύπτει, τι στοιχεία ζητά και πότε μια υπόθεση φτάνει στον εισαγγελέα