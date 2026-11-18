Ο Γούντι Άλεν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του
Ο Γούντι Άλεν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του
Πρόκειται για την τρίτη παραγωγή του Αμερικανού δημιουργού στην Ισπανία - Το φιλμ δεν έχει προς το παρόν επίσημο τίτλο
Τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του στη Μαδρίτη ολοκλήρωσε ο Γούντι Άλεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.
Έξι εβδομάδες φέρεται πως διήρκεσαν τα γυρίσματα και έγιναν σε περισσότερες από 35 τοποθεσίες στην ισπανική πρωτεύουσα με διευθυντή φωτογραφίας τον επί χρόνια συνεργάτη του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χοσέ Λουίς Αλκάινε. Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη.
Πρωταγωνιστούν οι Τζεμάιμα Κέρκι, Μάρτον Τσόκας, Τζέικομπ Όφτερμπρο, Πίτερ Βάιβς και Αλέξι Γουάσερ.
Είναι η τρίτη παραγωγή του Αμερικανού δημιουργού στην Ισπανία, μετά τα «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και «Rifkin's Festival» (2020) την οποία έχει περιγράψει ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία».
Προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο. Σύμφωνα με το World of Reel, η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική ονομασία εξαιτίας των όρων της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ μέχρι στιγμής έχει τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026». Το στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.
Στο μεταξύ, μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τη Μαδρίτη μοιράστηκε η κόρη του Μπεσέτ, με ανάρτησή της στο Instagram, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά από το ταξίδι τους. Η 27χρονη πόζαρε μαζί με τους γονείς της απολαμβάνοντας ένα δείπνο με θαλασσινά. «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα της παραμονής τους στην ισπανική πρωτεύουσα.
Ο Γούντι Άλεν γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου, μετρώντας πλέον 51 ταινίες στο ενεργητικό του, έναν αριθμό-ρεκόρ και μια τεράστια προσφορά στην έβδομη τέχνη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Έξι εβδομάδες φέρεται πως διήρκεσαν τα γυρίσματα και έγιναν σε περισσότερες από 35 τοποθεσίες στην ισπανική πρωτεύουσα με διευθυντή φωτογραφίας τον επί χρόνια συνεργάτη του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χοσέ Λουίς Αλκάινε. Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη.
Πρωταγωνιστούν οι Τζεμάιμα Κέρκι, Μάρτον Τσόκας, Τζέικομπ Όφτερμπρο, Πίτερ Βάιβς και Αλέξι Γουάσερ.
Fin de rodaje. Todo el equipo con el gorro de Woody Allen. #WAFP2026 Madrid pic.twitter.com/ZNIbb543Hk— Woody Allen Web 👓 (@WoodyAllenWeb) November 14, 2026
Είναι η τρίτη παραγωγή του Αμερικανού δημιουργού στην Ισπανία, μετά τα «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και «Rifkin's Festival» (2020) την οποία έχει περιγράψει ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία».
Προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο. Σύμφωνα με το World of Reel, η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική ονομασία εξαιτίας των όρων της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ μέχρι στιγμής έχει τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026». Το στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.
Στο μεταξύ, μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τη Μαδρίτη μοιράστηκε η κόρη του Μπεσέτ, με ανάρτησή της στο Instagram, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά από το ταξίδι τους. Η 27χρονη πόζαρε μαζί με τους γονείς της απολαμβάνοντας ένα δείπνο με θαλασσινά. «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα της παραμονής τους στην ισπανική πρωτεύουσα.
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Ο Γούντι Άλεν γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου, μετρώντας πλέον 51 ταινίες στο ενεργητικό του, έναν αριθμό-ρεκόρ και μια τεράστια προσφορά στην έβδομη τέχνη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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