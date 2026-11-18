Κλόε Καρντάσιαν: Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς
Κλόε Καρντάσιαν: Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς
Μερικές φορές θέλω απλώς να με φιλήσει κάποιος, ανέφερε παράλληλα η τηλεπερσόνα για την αποχή της από το φλερτ
Μια αποκάλυψη για τη σεξουαλική της ζωή έκανε η Κλόε Καρντάσιαν, δηλώνοντας ότι χρειάζεται να αναπτύξει πρώτα συναισθηματικό δέσιμο με κάποιον για να νιώσει ερωτική έλξη. Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι έχει να βγει ραντεβού εδώ και πέντε χρόνια και ότι υπάρχουν στιγμές που της λείπουν ένα φιλί και μια αγκαλιά.
Η τηλεπερσόνα και συνιδρύτρια της εταιρείας «Good American» έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του podcast της, «Khloé in Wonderland», όταν ο στενός της φίλος, Σάιμον Χακ, τής μίλησε για ανθρώπους που χρειάζονται μια ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση προτού προχωρήσουν σε ερωτική επαφή.
«Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να νιώσουν ρομαντική και σεξουαλική έλξη για κάποιον μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως δημιουργήσει μαζί του μια συναισθηματική σχέση. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο γι' αυτούς να κάνουν σεξ της μιας βραδιάς. Και πιστεύω ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», εξήγησε ο Χακ.
«Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς», εκμυστηρεύτηκε η 42χρονη Καρντάσιαν. «Δηλαδή είμαι κι εγώ έτσι; Ουάου», συνέχισε, εξηγώντας ότι της είναι «πραγματικά δύσκολο» να υιοθετήσει τη νοοτροπία των περιστασιακών ερωτικών σχέσεων, καθώς θέλει να αποφύγει καταστάσεις που ενδέχεται να έχουν την ίδια κατάληξη με όσα έχει βιώσει στο παρελθόν.
Όταν ο καλεσμένος της τη ρώτησε αν της λείπει ποτέ ο ενθουσιασμός του φλερτ, εκείνη απάντησε: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο… Μερικές φορές θέλω απλώς να με φιλήσει κάποιος. Όχι απαραίτητα επειδή αισθάνομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σεξ».
«Μερικές φορές μου λείπει ακόμη και μια απλή αγκαλιά, αλλά από κάποιον που πραγματικά θέλεις να σε αγκαλιάσει», πρόσθεσε, συμφωνώντας με τον Χακ ότι δεν αναζητά μια περιστασιακή ερωτική συνεύρεση με έναν άγνωστο «μέσα σε μια ντουλάπα για παλτά».
Η Καρντάσιαν εξέφρασε επίσης την άποψή της για τις ανοιχτές σχέσεις, λέγοντας ότι σέβεται τα ζευγάρια που έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα ερωτικών επαφών με άλλους συντρόφους. «Έχω φίλους που επιτρέπεται να κάνουν σεξ με κάποιον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει σε άλλη χώρα», ανέφερε ο Χακ. «Δεν πρέπει επίσης να υπάρχει καμία κοινή σύνδεση στο Instagram, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο».
«Σέβομαι αυτούς τους κανόνες. Νομίζω ότι οι ετεροφυλόφιλοι πρέπει να πάρουν μερικά μαθήματα από αυτό. Δηλαδή, απλώς βάλτε μας κάποιους κανόνες», σχολίασε η Καρντάσιαν.
«Αυτό που δεν εκτιμώ είναι ότι κάθε άντρας λέει: “Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή τη σχέση. Αυτό έχουμε συμφωνήσει”. Και μετά πηγαίνει και απατά τη σύντροφό του», συμπλήρωσε. «Πάρα πολλές γυναίκες θα ήταν εντάξει με τέτοιους κανόνες. Αυτό με το οποίο δεν είμαι εντάξει είναι να μου επιβάλλονται οι κανόνες. Αφήστε με να αποφασίσω εγώ», σημείωσε.
Η Καρντάσιαν επισήμανε ότι δεν θα της άρεσε αν κάποιος με τον οποίο διατηρούσε σχέση τής πρότεινε, έπειτα από έξι μήνες, να αποκτήσουν ανοιχτή σχέση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό που έχει σημασία για την ίδια είναι να συμμετέχει στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.
Τα τελευταία χρόνια, η Καρντάσιαν έχει επιλέξει να παραμείνει μόνη και να επικεντρωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της, της 8χρονης Τρου και του 4χρονου Τέιτουμ, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμπσον. Το πρώην ζευγάρι διατηρούσε μια σχέση με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις από το 2016 έως το 2021, όταν αποφάσισε να χωρίσει οριστικά, έπειτα από τις επανειλημμένες αποκαλύψεις για απιστίες του Τόμπσον.
Η Καρντάσιαν είχε προηγουμένως παντρευτεί τον Λαμάρ Όντομ το 2009. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που σημαδεύτηκε από τα προβλήματα του πρώην αθλητή με την κατάχρηση ουσιών και την απιστία.
Η τηλεπερσόνα και συνιδρύτρια της εταιρείας «Good American» έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του podcast της, «Khloé in Wonderland», όταν ο στενός της φίλος, Σάιμον Χακ, τής μίλησε για ανθρώπους που χρειάζονται μια ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση προτού προχωρήσουν σε ερωτική επαφή.
«Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να νιώσουν ρομαντική και σεξουαλική έλξη για κάποιον μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως δημιουργήσει μαζί του μια συναισθηματική σχέση. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο γι' αυτούς να κάνουν σεξ της μιας βραδιάς. Και πιστεύω ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», εξήγησε ο Χακ.
«Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς», εκμυστηρεύτηκε η 42χρονη Καρντάσιαν. «Δηλαδή είμαι κι εγώ έτσι; Ουάου», συνέχισε, εξηγώντας ότι της είναι «πραγματικά δύσκολο» να υιοθετήσει τη νοοτροπία των περιστασιακών ερωτικών σχέσεων, καθώς θέλει να αποφύγει καταστάσεις που ενδέχεται να έχουν την ίδια κατάληξη με όσα έχει βιώσει στο παρελθόν.
Όταν ο καλεσμένος της τη ρώτησε αν της λείπει ποτέ ο ενθουσιασμός του φλερτ, εκείνη απάντησε: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο… Μερικές φορές θέλω απλώς να με φιλήσει κάποιος. Όχι απαραίτητα επειδή αισθάνομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σεξ».
Khloé Kardashian makes candid admission about her sexuality after years of relationship drama https://t.co/FOiH2B85sm pic.twitter.com/mvsn32qLtd— Page Six (@PageSix) November 18, 2026
Η Καρντάσιαν εξέφρασε επίσης την άποψή της για τις ανοιχτές σχέσεις, λέγοντας ότι σέβεται τα ζευγάρια που έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα ερωτικών επαφών με άλλους συντρόφους. «Έχω φίλους που επιτρέπεται να κάνουν σεξ με κάποιον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει σε άλλη χώρα», ανέφερε ο Χακ. «Δεν πρέπει επίσης να υπάρχει καμία κοινή σύνδεση στο Instagram, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο».
«Σέβομαι αυτούς τους κανόνες. Νομίζω ότι οι ετεροφυλόφιλοι πρέπει να πάρουν μερικά μαθήματα από αυτό. Δηλαδή, απλώς βάλτε μας κάποιους κανόνες», σχολίασε η Καρντάσιαν.
«Αυτό που δεν εκτιμώ είναι ότι κάθε άντρας λέει: “Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή τη σχέση. Αυτό έχουμε συμφωνήσει”. Και μετά πηγαίνει και απατά τη σύντροφό του», συμπλήρωσε. «Πάρα πολλές γυναίκες θα ήταν εντάξει με τέτοιους κανόνες. Αυτό με το οποίο δεν είμαι εντάξει είναι να μου επιβάλλονται οι κανόνες. Αφήστε με να αποφασίσω εγώ», σημείωσε.
Η Καρντάσιαν επισήμανε ότι δεν θα της άρεσε αν κάποιος με τον οποίο διατηρούσε σχέση τής πρότεινε, έπειτα από έξι μήνες, να αποκτήσουν ανοιχτή σχέση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό που έχει σημασία για την ίδια είναι να συμμετέχει στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.
Τα τελευταία χρόνια, η Καρντάσιαν έχει επιλέξει να παραμείνει μόνη και να επικεντρωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της, της 8χρονης Τρου και του 4χρονου Τέιτουμ, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμπσον. Το πρώην ζευγάρι διατηρούσε μια σχέση με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις από το 2016 έως το 2021, όταν αποφάσισε να χωρίσει οριστικά, έπειτα από τις επανειλημμένες αποκαλύψεις για απιστίες του Τόμπσον.
Η Καρντάσιαν είχε προηγουμένως παντρευτεί τον Λαμάρ Όντομ το 2009. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που σημαδεύτηκε από τα προβλήματα του πρώην αθλητή με την κατάχρηση ουσιών και την απιστία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα