Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή, με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία – Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του Ιράν, ενώ οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πιέζουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας

Σε δύο μειώθηκε και πάλι ο αριθμός των αμερικανικών αεροπλανοφόρων που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, μετά την αποχώρηση του USS George Washington από τη Μέση Ανατολή, όπου είχε παραμείνει επί τέσσερις μήνες.



Η εκπρόσωπος του αμερικανικού Στόλου του Ειρηνικού, αντιπλοίαρχος Κέιτι Κένιγκ, δήλωσε ότι το USS George Washington, το οποίο έχει ως βάση την Ιαπωνία, έχει πλέον επιστρέψει στον επιχειρησιακό έλεγχο του Στόλου του Ειρηνικού και «διεξάγει συνήθεις επιχειρήσεις» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.



Το αεροπλανοφόρο αποχώρησε από τη Μέση Ανατολή την ίδια εβδομάδα που έφτασε στην περιοχή το USS Theodore Roosevelt, ανεβάζοντας προσωρινά σε τρία τον αριθμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στα ύδατα κοντά στο Ιράν, μια ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση ναυτικής ισχύος.



Πλέον, στην περιοχή παραμένουν το USS George H.W. Bush, που είχε αναπτυχθεί εκεί τον Απρίλιο, και το USS Theodore Roosevelt, μαζί με περισσότερα από δώδεκα αντιτορπιλικά και καταδρομικά, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο παράκτιων επιχειρήσεων.



Η αμερικανική ναυτική παρουσία συμβάλλει στη διατήρηση του αποκλεισμού του Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει και περιορισμένα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ.



Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, από την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διερχόταν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας.



Το USS George Washington είχε φτάσει στην περιοχή τον Αύγουστο, αφού αποσύρθηκε από περιπολία στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η μετακίνησή του αποφασίστηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για προβλήματα ψυχικής υγείας του προσωπικού και ελλείψεις εφοδιασμού σε ένα άλλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που επιχειρούσε επί μακρόν στη Μέση Ανατολή, το USS Abraham Lincoln.



Το τελευταίο είχε καταγράψει ρεκόρ συνεχούς παραμονής στη θάλασσα, ξεπερνώντας τις 240 ημέρες χωρίς διακοπή.