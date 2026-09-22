Eurovision: Ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού
Eurovision: Ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού
Δύο Ημιτελικοί και ένας Εθνικός Τελικός «Sing for Greece 2027» για την επιλογή του τραγουδιού
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ξεκινάει από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Μετά την απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στην ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.
Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχτεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Το «Sing for Greece» της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών στη χώρα, μετά τις τρεις περσινές διαγωνιστικές βραδιές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Μετά την απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στην ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.
Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχτεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Το «Sing for Greece» της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών στη χώρα, μετά τις τρεις περσινές διαγωνιστικές βραδιές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
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