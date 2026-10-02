Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη για την κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, προβλήματα και στις πτήσεις

Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».



Προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

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Μήνυμα τουλόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή καθώς είναι σε ισχύ η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως το Σάββατο. Λόγω της κακοκαιρίας καταγράφηκαν προβλήματα και στις πτήσεις του αεροδρομίουΗ Πολιτική Προστασία αναφέρει πως αναμένονται στο νησί έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. «».Στις 16:29 το απόγευμα της Παρασκευής ήχησε το 112, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Λόγω των καιρικών συνθηκών και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας, αλλά και καταιγίδων, περίπου 12-13 αφίξεις πτήσεων - κυρίως εξωτερικού- τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης, από το «Ν.Καζαντζακης». Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις έξι και μισή το απόγευμα και διήρκησε περίπου μέχρι τις οκτώ και μισή.«Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Ωστόσο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο κ. Ουρανός.