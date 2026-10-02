Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη για την κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, προβλήματα και στις πτήσεις
Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη για την κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, προβλήματα και στις πτήσεις
Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια των πλοίων για Κρήτη - Δείτε βίντεο
Μήνυμα του 112 εστάλη σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή καθώς είναι σε ισχύ η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως το Σάββατο. Λόγω της κακοκαιρίας καταγράφηκαν προβλήματα και στις πτήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».
Η Πολιτική Προστασία αναφέρει πως αναμένονται στο νησί έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».
Στις 16:29 το απόγευμα της Παρασκευής ήχησε το 112, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Λόγω των καιρικών συνθηκών και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας, αλλά και καταιγίδων, περίπου 12-13 αφίξεις πτήσεων - κυρίως εξωτερικού- τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης, από το «Ν.Καζαντζακης». Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις έξι και μισή το απόγευμα και διήρκησε περίπου μέχρι τις οκτώ και μισή.
«Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Ωστόσο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο κ. Ουρανός.
Η Πολιτική Προστασία αναφέρει πως αναμένονται στο νησί έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».
Στις 16:29 το απόγευμα της Παρασκευής ήχησε το 112, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Λόγω των καιρικών συνθηκών και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας, αλλά και καταιγίδων, περίπου 12-13 αφίξεις πτήσεων - κυρίως εξωτερικού- τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης, από το «Ν.Καζαντζακης». Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις έξι και μισή το απόγευμα και διήρκησε περίπου μέχρι τις οκτώ και μισή.
Προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
«Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Ωστόσο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο κ. Ουρανός.
Δείτε βίντεο από τον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο
Δείτε βίντεο από τα Ζωνιανά
Δραματικές ώρες ξανά στα Ζωνιανά - Υπερχείλισε ο χείμαρροςΔραματικές ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει με σφοδρότητα το χωριό. Ο χείμαρρος υπερχείλισε, μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό και οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση να επιδεινώνεται ενώ νερά μπήκαν σε σπίτια.
Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια του δήμου, έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της δημοτικής αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά - Επισκοπή - 'Αγιος Ιωάννης και Πέραμα - Χουμέρι.
Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη χτυπά με ιδιαίτερη ένταση τον ορεινό Μυλοπόταμο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο χωριό.
Ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.
Η ένταση των φαινομένων προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς το χωριό έχει ήδη δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές που άφησε πίσω του το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας. Ήδη από το πρώτο ξέσπασμα της νέας κακοκαιρίας, το χωριό είναι αντιμέτωπο με μεγάλες ζημιές.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.
Δρόμοι έγιναν χείμαρροι από το πρώτο κύμα
Ήδη από την προηγούμενη ημέρα το neakriti.gr είχε μεταφέρει εικόνες από τη σφοδρότητα με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία τα Ζωνιανά. Δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να κατακλύζουν σημεία του χωριού.
Τα νερά είχαν φτάσει μέχρι τις αυλές κατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εισβάλει ακόμη και στο εσωτερικό σπιτιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.
Οι άνθρωποι της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, παρακολουθώντας ανήμποροι τα νερά να διασχίζουν τους δρόμους και να πλησιάζουν τις περιουσίες τους.
Πρωτοφανείς χαρακτηρίζει τις συνθήκες που βιώνει ο Μυλοπόταμος ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, την ώρα που μηχανήματα επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διατηρήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο. «Αυτό που γίνεται τώρα στον Δήμο Μυλοποτάμου δεν έχει γίνει ποτέ», δήλωσε στην ΚΡΗΤΗ TV και τη δημοσιογράφο Μαίρη Καριωτάκη, κάνοντας λόγο για ποσότητες νερού που φτάνουν τους 500 τόνους ανά στρέμμα.
Μυλοπόταμος: «500 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ»
Δύσκολες ώρες στα Λιβάδια – Ορμητικός χείμαρρος παρασύρει τα πάντα
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ για Κρήτη και ΔωδεκάνησαΣε ισχύ παραμένει η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες
προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.
β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.
Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη
Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.
Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
Η κατάσταση θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.
Το μέγεθος της κακοκαιρίας αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών έως τις 18:10 το απόγευμα. Τα πρωτεία της βροχόπτωσης καταγράφει, μέχρις τιγμής, η Σαμαριά με 103,8 mm και ακολούθησαν τα γειτονικά στον Μυλοπόταμο Ανώγεια, τα οποία άγγιξαν τα 100,0 mm.
Έσπασε το «φράγμα» των 100 χιλιοστών βροχής - Τα 10 μεγαλύτερα ύψη
Πολύ υψηλά ύψη νερού σημειώθηκαν επίσης στην Ασή Γωνία Χανίων με 74,4 mm, στα Ασκύφου Χανίων με 65,2 mm, στο Τζερμιάδων με 55,6 mm, καθώς και στον Φουρφουρά Ρεθύμνου με 44,6 mm. Την πρώτη δεκάδα των περιοχών με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις συμπληρώνουν οι Ποταμοί Ρεθύμνου με 40,2 mm, το Σπήλι Ρεθύμνου με 38,4 mm, η Αργυρούπολη Ρεθύμνου με 29,6 mm και η Ελεύθερνα Ρεθύμνου με 28,8 mm.
Οι αρχές και οι κάτοικοι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται και εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω επιδείνωση.
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς ο κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει αυξημένος.
Συναγερμός στην Κρήτη για πλημμύρες και θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στην υπόλοιπη χώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά και τοπικά ακόμη χαμηλότερα.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επιμείνει στην Κρήτη, όπως και οι βροχές στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
Καταστράφηκαν σχεδόν 3.000 τόνοι πατάτας και κηπευτικών στο ΛασίθιΗ Κρήτη βρίσκεται από την Πέμπτη στο επίκεντρο ισχυρής κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στις υποδομές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός περιλαμβάνει και έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, ενώ σε πολλές περιοχές του νησιού οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που προκλήθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου από την κακοκαιρία. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ η παραγωγή πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.
Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του Οροπεδίου, κυρίως η βόρεια πλευρά, παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ανάμεσα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι και το ίδιο το δημαρχείο, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών.
Τεράστιοι όγκοι νερού προς το φράγμα Αποσελέμη – Άνοιξε η δικλίδα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Οροπεδίου. Η δικλίδα στο φράγμα Αποσελέμη έχει ανοίξει, ενώ ο Χαυγάς κατεβάζει περίπου 700.000 κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.
Η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς.
Βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις στο Ηράκλειο
Συσσωρευμένα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες η Φορτέτσα και η Αγία Τριάδα, με διαδοχικές βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις, αλλά και επανειλημμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης ανέφερε ότι στη Φορτέτσα η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς η μία βλάβη διαδέχεται την άλλη.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει νερό από το Θραψανό, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά. Παράλληλα, προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις γεωτρήσεις της περιοχής, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.
Από τις τρεις γεωτρήσεις στο Θραψανό αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο η μία, ενώ οι διακοπές ρεύματος έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή νερού προς τη Φορτέτσα, η ΔΕΥΑΗ επιχειρεί να διοχετεύσει νερό από τις Βασιλειές.
«Έχουμε συνεχόμενες βλάβες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν», σημείωσε ο κ. Βουρεξάκης.
Πρόβλημα έχει προκύψει και στην Αγία Τριάδα, όπου έχει εντοπιστεί σπάσιμο αγωγού. Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, η περιοχή είχε νερό, ωστόσο η παροχή γινόταν με **χαμηλή πίεση**, λόγω της βλάβης στον αγωγό.
Η βροχή δημιούργησε «λίμνες» στο κέντρο του Ηρακλείου
Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στο κέντρο του Ηρακλείου, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στην άκρη του οδοστρώματος, στην είσοδο του πάρκου Γεωργιάδη.
Όπως καταγράφεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Cretalive, σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα βρέθηκαν μέσα στα νερά, ενώ η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων δυσχεράνθηκε.
Πολίτης που μίλησε στο τοπικό μέσο έθεσε ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των υποδομών απορροής των όμβριων υδάτων και των αντιπλημμυρικών μέτρων.
Κλειστές ιρλανδικές διαβάσεις στο Ηράκλειο
Προβλήματα καταγράφονται ήδη στο Ηράκλειο εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά, ενώ κλειστή παραμένει και η γέφυρα του Δρακουλιάρη.
Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και γενικότερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η θάλασσα «έφαγε» τη μισή παραλία στο Παλαιόκαστρο
Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργούν δύσκολες συνθήκες σε αρκετές περιοχές. Στο Παλαιόκαστρο η θάλασσα έχει «καταβροχθίσει» μεγάλο τμήμα της παραλίας, στο Κοκκίνη Χάνι ο δρόμος έχει γεμίσει νερά, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε πολλά σημεία, την ώρα που η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.
Εντυπωσιακή είναι η εικόνα που καταγράφεται στο Παλαιόκαστρο, όπου η μανία της θάλασσας έχει αλλάξει την εικόνα της ακτής. Τα κύματα έχουν εισχωρήσει βαθιά στην παραλία, με τη θάλασσα να έχει «καταβροχθίσει» σχεδόν τη μισή, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα με την οποία εκδηλώνονται τα φαινόμενα στην παραλιακή ζώνη.
Σε πλήρη επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου για τη κακοκαιρία
Σε πλήρη επιφυλακή από σήμερα έως τη Δευτέρα 5/10, έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες και το σύνολο του προσωπικού του δήμου Ηρακλείου με όλα τα μηχανήματα και οχήματα διαθέσιμα και τοποθετημένα σε κομβικά σημεία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιφερειακή ενότητα του δήμου.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, επικαιροποιήθηκαν τα μέλη της Ομάδας Έργου Πολιτικής Προστασίας με τους συντονιστές και τους αναπληρωτές τους, για την την άμεση ανταπόκριση του δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ηρακλείου είχε συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη εργασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, πολιτικού προσωπικού και στελεχών των υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου, ενώ ήδη όπως γνωστοποιήθηκε από τη δημοτική αρχή, ξεκίνησε η διαδικασία κήρυξης των πληγεισών περιοχών του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογη προγραμματισμένη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αύριο, Σάββατο 3/10, αλλά και στο μεσοδιάστημα, εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο.
Μαλιστα, σε ανακοίνωση του δήμου υπήρξε η υπενθύμιση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως επισημαίνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
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