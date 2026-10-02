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Αγριογούρουνα κυκλοφορούν ανέμελα σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνα κυκλοφορούν ανέμελα σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, δείτε βίντεο
Τα άγρια ζώα φέρεται να έψαχναν τροφή
Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, όταν κάποια αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα σε αυλή σπιτιού.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του nafpaktianews.gr, τα άγρια ζώα κυκλοφορούν ανέμελα στον κήπο της κατοικίας πιθανότατα αναζητώντας τροφή.
Όπως σημειώνεται δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αγριογούρουνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί αναφέρουν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του nafpaktianews.gr, τα άγρια ζώα κυκλοφορούν ανέμελα στον κήπο της κατοικίας πιθανότατα αναζητώντας τροφή.
Όπως σημειώνεται δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αγριογούρουνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί αναφέρουν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.
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