Η Κέλι Κλάρκσον ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής της μετά από επτά σεζόν: Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, σχολίασε
Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι η φετινή σεζόν του «The Kelly Clarkson Show» θα είναι η τελευταία, εξηγώντας πως αποχωρεί για να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά της
Το τέλος της εκπομπής «The Kelly Clarkson Show» μετά από επτά σεζόν ανακοίνωσε η Κέλι Κλάρκσον, γνωστοποιώντας ότι η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για μία δύσκολη απόφαση που πήρε.
Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια έκανε τη σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπομπή κατά τη διάρκεια της πορείας της. «Υπήρξα εξαιρετικά τυχερή που δούλεψα με μια τόσο καταπληκτική ομάδα ανθρώπων στο “The Kelly Clarkson Show”, τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στη Νέα Υόρκη», έγραψε. «Υπήρξαν τόσες πολλές, απίστευτες στιγμές και εκπομπές σε αυτές τις επτά σεζόν. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων και ήταν τιμή μου που δούλεψα δίπλα στη σπουδαιότερη μπάντα και στο καλύτερο συνεργείο που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει, σε όλα τα ταλέντα και τους εμπνευσμένους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μας τον χρόνο και τη ζωή τους, σε όλους τους θαυμαστές που στήριξαν την εκπομπή μας και στο NBC που ήταν πάντα ένας τόσο υποστηρικτικός και εξαιρετικός συνεργάτης» πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, η Κλάρκσον εξήγησε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την οικογένειά της. «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία μου ως παρουσιάστρια του “The Kelly Clarkson Show”. Η απομάκρυνση από το καθημερινό πρόγραμμα θα μου επιτρέψει να δώσω προτεραιότητα στα παιδιά μου, κάτι που μοιάζει αναγκαίο και σωστό για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας».
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της και μάνατζερ καλλιτεχνών, Μπράντον Μπλάκστοκ, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο από καρκίνο. Με τον εκλιπόντα πρώην σύζυγό της, η Κλάρκσον έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 11χρονη Ρίβερ Ρόουζ και τον 9χρονο Ρέμινγκτον Αλεξάντερ.
Παρά το τέλος της παρουσίας της, το «The Kelly Clarkson Show» θα συνεχίσει να προβάλλεται έως το φθινόπωρο του 2026 και θα φιλοξενήσει σειρά guest παρουσιαστών. Η ίδια διευκρίνισε ότι «αυτό δεν είναι αντίο», επιβεβαιώνοντας πως σκοπεύει να συνεχίσει να κυκλοφορεί νέα μουσική και να εμφανίζεται ως κριτής στο «The Voice». «Προς το παρόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που επιτρέψατε στην εκπομπή μας να γίνει μέρος της ζωής σας και που πιστέψατε σε εμάς και μείνατε μαζί μας για επτά απίστευτα χρόνια», κατέληξε.
Το «The Kelly Clarkson Show», που έκανε πρεμιέρα το 2019, ξεχώρισε ιδιαίτερα για την ενότητα Kellyoke, κατά την οποία η Κέλι Κλάρκσον ερμήνευε διασκευές δημοφιλών τραγουδιών. Το συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής εξελίχθηκε σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς, με τους θαυμαστές της να μιλούν συχνά για το αποκαλούμενο «Kelly Clarkson Effect», αναφερόμενοι στον τρόπο με τον οποίο οι δυναμικές φωνητικές της ερμηνείες αναβάθμιζαν κάθε τραγούδι.
