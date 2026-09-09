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Μιχάλης Ρέππας: Τώρα δεν μπορώ να δω τις «Τρεις Χάριτες», ήμουν πολύ μικρός και η σύγκριση με την οθόνη είναι συντριπτική
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Μιχάλης Ρέππας Τρεις Χάριτες

Μιχάλης Ρέππας: Τώρα δεν μπορώ να δω τις «Τρεις Χάριτες», ήμουν πολύ μικρός και η σύγκριση με την οθόνη είναι συντριπτική

Δεν έχω ξαναδεί ούτε το «Safe Sex» είπε ο δημιουργός

Μιχάλης Ρέππας: Τώρα δεν μπορώ να δω τις «Τρεις Χάριτες», ήμουν πολύ μικρός και η σύγκριση με την οθόνη είναι συντριπτική
Ιωάννα Μαρίνου
Τον λόγο που δυσκολεύεται σήμερα να παρακολουθήσει τις «Τρεις Χάριτες» εξήγησε ο Μιχάλης Ρέππας, καθώς όπως ανέφερε, ήταν πολύ μικρός όταν γυρίστηκε η σειρά και η εικόνα του τότε σε σύγκριση με το σήμερα του προκαλεί εντύπωση.

Ο δημιουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μία από τις τηλεοπτικές δουλειές του, τις «Τρεις Χάριτες», που προβλήθηκε στο Mega τη δεκαετία του ’90.

Ο Μιχάλης Ρέππας παραδέχτηκε, πως αποφεύγει να παρακολουθεί το σίριαλ, εξηγώντας τον λόγο που του είναι δύσκολο: «Όποια και να μου βγάλεις από τις “Τρεις Χάριτες” δεν μπορώ να το διανοηθώ τι θα ήταν χωρίς τη Νένα, την Άννα, τη Μίνα και την Άννα Κυριακού. Τώρα δεν μπορώ να δω τις “Τρεις Χάριτες”. Δεν έχω ξαναδεί ούτε το “Safe Sex”» είπε και πρόσθεσε πως η εικόνα του εαυτού του σε τόσο νεαρή ηλικία, σε συνδυασμό με τις απουσίες ανθρώπων και το πέρασμα των χρόνων, είναι οι βασικοί λόγοι που δεν βλέπει τις «Τρεις Χάριτες»: «Στις "Τρεις Χάριτες" παραήμουν μικρός και η σύγκριση με την οθόνη είναι συντριπτική. Έχει να κάνει και με την απουσία και με το πέρασμα του χρόνου».

Δείτε το βίντεο

Μιχάλης Ρέππας: «Δεν βλέπω τις "Τρεις Χάριτες" γιατί βλέπω τον εαυτό μου πολύ νέο»
Ιωάννα Μαρίνου

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