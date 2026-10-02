Νέο τραπεζικό sell off στο Χρηματιστήριο: Σωρευτικές απώλειες 3,7% στο διήμερο

Εβδομαδιαία πτώση 1,1% για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε κάτω από τις 2.640 μονάδες - Βουτιά άνω του 5% για τις τράπεζες στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις - Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέδρασαν με αξιόλογα κέρδη