Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης των μαθητών στον Όλυμπο: Super Puma απομακρύνει τα παιδιά από το καταφύγιο, δείτε βίντεο

Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε τους έξι 17χρονους και τη συνοδό τους από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα και τους μετέφερε στο Λιτόχωρο





Στα πλάνα καταγράφεται η άφιξη του



Δείτε το βίντεο από τη διάσωση:









Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, όταν το Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή διάσωσης για τους έξι μαθητές και τη συνοδό τους, μεταφέροντάς τους στο Λιτόχωρο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.



Οι έξι 17χρονοι είχαν αισθανθεί αδιαθεσία μετά από φαγητό που κατανάλωσαν, ενώ βρίσκονταν στον Όλυμπο. Η Πυροσβεστική είχε ενημερωθεί λίγο πριν από τα μεσάνυχτα για το περιστατικό στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα.



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Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους έξι 17χρονους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ακολούθως, το ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο και παρέλαβε τα άτομα, μεταφέροντάς τα στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Πήραν εξιτήριο οι μαθητές Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν σήμερα το μεσημέρι έξι μαθητές οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.



Σύμφωνα με ενημέρωση από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές (Pinewood The American International School of Thessaloniki), μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα συμπτώματά τους αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.



Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των έξι μαθητών και της συνοδού τους στον Όλυμπο έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.Στα πλάνα καταγράφεται η άφιξη του Super Puma στην περιοχή του καταφυγίου Πετρόστρουγκα, καθώς και η επιβίβαση των ατόμων στο ελικόπτερο. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει την άφιξη του ελικοπτέρου στο Λιτόχωρο και την αποβίβασή τους.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, όταν το Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή διάσωσης για τους έξι μαθητές και τη συνοδό τους, μεταφέροντάς τους στο Λιτόχωρο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.Οι έξι 17χρονοι είχαν αισθανθεί αδιαθεσία μετά από φαγητό που κατανάλωσαν, ενώ βρίσκονταν στον Όλυμπο. Η Πυροσβεστική είχε ενημερωθεί λίγο πριν από τα μεσάνυχτα για το περιστατικό στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα.Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, ενώ διατέθηκε και ελικόπτερο από το ΓΕΕΘΑ.Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους έξι 17χρονους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ακολούθως, το ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο και παρέλαβε τα άτομα, μεταφέροντάς τα στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν σήμερα το μεσημέρι έξι μαθητές οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.Σύμφωνα με ενημέρωση από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές (Pinewood The American International School of Thessaloniki), μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα συμπτώματά τους αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.

Συνολικά 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17-18 ετών, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς και δύο ορειβάτες, είχαν αναχωρήσει χθες από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Όλυμπο στο πλαίσιο εγκεκριμένης σχολικής εκδρομής.



«Είχαν φάει κάτι νωρίτερα σε κατάστημα στο Λιτόχωρο» Στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.940 μέτρα είχα ανέβει το απόγευμα της Τετάρτης συνολικά 32 παιδιά ιδιωτικού σχολείου.



Όπως είπε στο protothema.gr ο υπεύθυνος του καταφυγίου, κ. Μπάμπης Μαρινίδης τέσσερα -πέντε παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση ξεκαθαρίζοντας ότι «τα παιδιά αυτά είχαν φάει νωρίτερα σε κάποιο κατάστημα στο Λιτόχωρο».



«Κάποια παιδάκια έφαγαν στο Λιτόχωρο, δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί και τι έφαγαν, όταν έφτασαν εδώ στο καταφύγιο ειδικά το ένα παιδί δεν αισθανόταν καλά κι άρχισε να κάνει εμετό. Δεν έφαγε σε εμάς το παιδί. Μετά άρχισαν και άλλα τρία τέσσερα παιδιά να μην αισθάνονται καλά και με τις ερωτήσεις που κάναμε διαπιστώθηκε ότι όλα είχαν φάει το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά αυτά δεν έφαγαν καν σε εμάς, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό» τόνισε ο κ. Μαρινίδης προσθέτοντας μάλιστα ότι «χτες ταΐσαμε εδώ 50 άτομα και κανένας δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα».



Σύμφωνα με τον κ. Μαρινίδη το συγκεκριμένο σχολείο πραγματοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια εκδρομές στον Όλυμπο και «έρχονται εδώ στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας και μάλιστα έχουν κλείσει να έρθουν και του χρόνου» συμπληρώνοντας ότι τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή έχουν αποχωρήσει ήδη από το καταφύγιο.