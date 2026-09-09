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Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Οι κόρες μας με έχουν δει και να καταρρέω
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Μπρους Γουίλις Έμα Χέμινγκ

Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Οι κόρες μας με έχουν δει και να καταρρέω

«Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά είμαι απλώς άνθρωπος», εξομολογήθηκε η σύζυγος του ηθοποιού

Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Οι κόρες μας με έχουν δει και να καταρρέω
Γεωργία Κοτζιά
Για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια μίλησε η επί 17 χρόνια σύζυγός του Έμα Χέμινγκ και εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσπαθώντας παράλληλα να μεγαλώσει τα παιδιά τους σε μία τόσο δυσάρεστη συνθήκη, επισήμανε πως καταλαβαίνουν ότι δεν είναι άτρωτη και την έχουν δει να καταρρέει.

Η σύζυγος του ηθοποιού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hello! ανέφερε πως είχε την ανάγκη να είναι ειλικρινής με τις κόρες της, για την κατάσταση της υγείας του πατέρα τους, χωρίς όμως να στερεί τη χαρά και την ανεμελιά της ηλικίας τους: «Είναι μια πραγματικά λεπτή ισορροπία. Το να τις καθοδηγείς μέσα από κάτι τέτοιο – στην πραγματικότητα, μέσα από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια – είναι μια τεράστια πρόκλησηΌσο δύσκολα κι αν γίνονται τα πράγματα, προσπαθώ πάντα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια η Χέμιγνκ τόνισε πως λαμβάνουν τεράστια στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους τους: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο να μεγαλώνουν έχοντας αυτή την αίσθηση ενότητας. Ναι, είναι σπαρακτικά δύσκολο, αλλά οι κόρες μου μαθαίνουν το πραγματικό νόημα της αφοσίωσης, της αλληλεγγύης και της άνευ όρων αγάπης», σημείωσε.

Έπειτα, παραδέχτηκε ότι τα παιδιά τους την έχουν δει σε κάθε της πτυχή και αντιλαμβάνονται πως παρόλο που προσπαθεί να παραμένει δυνατή, υπάρχουν στιγμές που και εκείνη «λυγίζει»: «Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει και να καταρρέω στο πάτωμα. Στο τέλος της ημέρας, είμαι απλώς άνθρωπος. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο, μαθαίνω τα πάντα στην πορεία», εξομολογήθηκε.
Παράλληλα, η Χέμιγκ μίλησε για τις ενοχές που αισθάνεται σε καθημερινό επίπεδο: «Η πραγματικότητα είναι ότι οι ενοχές είναι κάτι με το οποίο εξακολουθώ να παλεύω καθημερινά. Όταν είσαι σύντροφος ενός ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα και πρέπει να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην αισθάνεσαι ενοχές. Όμως έχω μάθει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το συναίσθημα να με κατακλύσει, γιατί είναι τεράστια σπατάλη χρόνου και ενέργειας», είπε.

Ο 71χρονος Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε το 2023 με μετωποκροταφική άνοια. Από τον Αύγουστο του 2025, ο ηθοποιός μετακόμισε σε άλλη κατοικία, δίπλα από το σπίτι όπου μένουν η Χέμινγκ και οι δύο κόρες τους, 14 και 12 ετών,  προκειμένου να λαμβάνει φροντίδα όλο το 24ωρο.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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