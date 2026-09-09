Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Οι κόρες μας με έχουν δει και να καταρρέω

Η σύζυγος του ηθοποιού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hello! ανέφερε πως είχε την ανάγκη να είναι ειλικρινής με τις κόρες της, για την κατάσταση της υγείας του πατέρα τους, χωρίς όμως να στερεί τη χαρά και την ανεμελιά της ηλικίας τους:

«Είναι μια πραγματικά λεπτή ισορροπία. Το να τις καθοδηγείς μέσα από κάτι τέτοιο – στην πραγματικότητα, μέσα από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια – είναι μια τεράστια πρόκληση

Όσο δύσκολα κι αν γίνονται τα πράγματα, προσπαθώ πάντα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια η Χέμιγνκ τόνισε πως λαμβάνουν τεράστια στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους τους:

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο να μεγαλώνουν έχοντας αυτή την αίσθηση ενότητας.

Ναι, είναι σπαρακτικά δύσκολο, αλλά οι κόρες μου μαθαίνουν το πραγματικό νόημα της αφοσίωσης, της αλληλεγγύης και της άνευ όρων αγάπης», σημείωσε.

Έπειτα, παραδέχτηκε ότι τα παιδιά τους την έχουν δει σε κάθε της πτυχή και αντιλαμβάνονται πως παρόλο που προσπαθεί να παραμένει δυνατή, υπάρχουν στιγμές που και εκείνη «λυγίζει»:

«Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει και να καταρρέω στο πάτωμα.

Στο τέλος της ημέρας, είμαι απλώς άνθρωπος. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο, μαθαίνω τα πάντα στην πορεία», εξομολογήθηκε.





Bruce Willis' wife Emma says their daughters have seen her 'broken on the floor' amid the actor's 'hard' dementia battle https://t.co/BAmRzhoQPp — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2026





προκειμένου να λαμβάνει φροντίδα όλο το 24ωρο.



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