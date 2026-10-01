Τα δύο γκολ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, δείτε βίντεο
Τα δύο γκολ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, δείτε βίντεο
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προηγήθηκε στο ημίχρονο της Ολλανδίας με 2-0, χάρη στα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα
UPD:
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα χάρη στον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας φορ σκόραρε στο 23ο λεπτό.
Από το γέμισμα του Τζολάκη ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά και ο Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή, πλασάροντας εκπληκτικά για το 1-0 της Ελλάδας.
Δείτε το γκολ:
Δείτε το γκολ:
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα χάρη στον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας φορ σκόραρε στο 23ο λεπτό.
Από το γέμισμα του Τζολάκη ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά και ο Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή, πλασάροντας εκπληκτικά για το 1-0 της Ελλάδας.
Δείτε το γκολ:
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε ξανά το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Ιωαννίδης έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Μασούρας με κοντινή προσπάθεια έγραψε το 2-0.
Δείτε το γκολ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα