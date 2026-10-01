Τα δύο γκολ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, δείτε βίντεο
SPORTS
Φώτης Ιωαννίδης Γκολ Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Εθνική Ολλανδίας Γιώργος Μασούρας

Τα δύο γκολ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, δείτε βίντεο

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προηγήθηκε στο ημίχρονο της Ολλανδίας με 2-0, χάρη στα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα

Τα δύο γκολ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, δείτε βίντεο
UPD:
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα χάρη στον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας φορ  σκόραρε στο 23ο λεπτό.

Από το γέμισμα του Τζολάκη ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά και ο Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή, πλασάροντας εκπληκτικά για το 1-0 της  Ελλάδας.

Δείτε το γκολ:

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε ξανά το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Ιωαννίδης έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Μασούρας με κοντινή προσπάθεια έγραψε το 2-0.

Δείτε το γκολ:

UPD:

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