H Κέλι Κλάρκσον νιώθει ενοχές μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ - Φοβάται ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε λόγω του διαζυγίου τους
Η τραγουδίστρια σκέφτεται πως οι διαμάχες και οι δικαστικές υποθέσεις ίσως δυσχέραναν την κατάστασή του
Ενοχές φέρεται να αισθάνεται η Κέλι Κλάρκσον, μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Μπράντον Μπλάκστοκ, αναρωτώμενη αν η έντονη πίεση του διαζυγίου τους επηρέασε την υγεία του. Ο μάνατζερ, με τον οποίο η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη από το 2013 έως το 2022, πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 48 ετών έπειτα από τριετή μάχη με μελάνωμα.
Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους, η Κέλι Κλάρκσον αναγνωρίζει ότι το άγχος μπορεί να επιβαρύνει έναν οργανισμό και σκέφτεται πως οι διαμάχες και οι δικαστικές υποθέσεις ίσως δυσχέραναν την κατάστασή του, αν και δεν τον κατηγορεί τον εαυτό της άμεσα.
Η ίδια, μόλις έμαθε για την ασθένειά του, άφησε πίσω τις αντιπαραθέσεις και επικεντρώθηκε στο να προστατεύσει τα δύο τους παιδιά, τη 11χρονη Ρίβερ και τον 9χρονο Ρέμινγκτον. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το να είναι παρούσα για τα παιδιά της τη βοηθά να διαχειριστεί τα έντονα συναισθήματα μετά την απώλεια.
«Η Κέλι γνωρίζει ότι λέγεται ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει το σώμα και να κάνει κάποιον πιο ευάλωτο στον καρκίνο. Αν και η χρονική στιγμή μπορεί να είναι εντελώς συμπτωματική, ξέρει πόση ένταση προκαλεί ένα διαζύγιο και οι αγωγές», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Συνειδητοποιεί ότι το διπλό πλήγμα του διαζυγίου και το γεγονός ότι έπρεπε να της ξεπληρώσει εκατομμύρια δολάρια ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτόν».
Το ζευγάρι είχε βρεθεί σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για διατροφή, περιουσιακά στοιχεία και την αγροικία τους στη Μοντάνα, με την Κέλι Κλάρκσον τελικά να κερδίζει την κυριότητα. Επιπλέον, δικαστήριο είχε διατάξει τον Μπράντον Μπλάκστοκ να επιστρέψει στην τραγουδίστρια 2,6 εκατ. δολάρια για υπερχρεώσεις κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kelly Clarkson’s reported guilt and daughter Savannah’s tribute after Brandon Blackstock’s death https://t.co/v3xLyBN0mp pic.twitter.com/7CPZFfDj06— Page Six (@PageSix) August 20, 2025
