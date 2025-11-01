Η Χάιντι Κλουμ μεταμορφώθηκε σε Μέδουσα στο φετινό πάρτι της για το Χάλογουιν
Η Χάιντι Κλουμ μεταμορφώθηκε σε Μέδουσα στο φετινό πάρτι της για το Χάλογουιν
Ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, τη συνόδευσε ντυμένος ως στρατιώτης που μετατράπηκε σε πέτρα
Από την ελληνική μυθολογία εμπνεύστηκε για τη μεταμφίεσή της για το φετινό Χάλογουιν η Χάιντι Κλουμ, κλέβοντας και πάλι τις εντυπώσεις.
Το διάσημο μοντέλο που έχει χαρακτηριστεί «βασίλισσα του Χάλογουιν» λόγω των ευφάνταστων εμφανίσεων που κάνει μεταμορφώθηκε σε Μέδουσα για το πάρτι που διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά στη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας στη Vogue η Κλουμ εξήγησε ότι έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή, αφού η φιγούρα της Μέδουσας τη συναρπάζει και ήθελε να τη φέρει στο σήμερα. «Ήθελα να εξερευνήσω τα κλασικά τέρατα της μυθολογίας και να επανεφευρέσω ένα με σύγχρονο τρόπο. Η Μέδουσα ξεχώρισε για μένα ως πραγματικά εμβληματική, μυστηριώδης και ταυτόχρονα άγρια. Ο θρύλος ότι μετατρέπει ανθρώπους σε πέτρα έχει συναρπάσει το κοινό επί αιώνες. Στα μουσεία, αμέτρητοι πίνακες και γλυπτά απεικονίζουν τη δύναμή της, μια απόδειξη του πόσο τρομακτική και συναρπαστική παραμένει», είπε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, τη συνόδευσε στο ετήσιο Χάλογουιν πάρτι της, ντυμένος ως στρατιώτης, που μετατράπηκε σε πέτρα, αντικρίζοντας τη Μέδουσα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία: AP
Το διάσημο μοντέλο που έχει χαρακτηριστεί «βασίλισσα του Χάλογουιν» λόγω των ευφάνταστων εμφανίσεων που κάνει μεταμορφώθηκε σε Μέδουσα για το πάρτι που διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά στη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας στη Vogue η Κλουμ εξήγησε ότι έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή, αφού η φιγούρα της Μέδουσας τη συναρπάζει και ήθελε να τη φέρει στο σήμερα. «Ήθελα να εξερευνήσω τα κλασικά τέρατα της μυθολογίας και να επανεφευρέσω ένα με σύγχρονο τρόπο. Η Μέδουσα ξεχώρισε για μένα ως πραγματικά εμβληματική, μυστηριώδης και ταυτόχρονα άγρια. Ο θρύλος ότι μετατρέπει ανθρώπους σε πέτρα έχει συναρπάσει το κοινό επί αιώνες. Στα μουσεία, αμέτρητοι πίνακες και γλυπτά απεικονίζουν τη δύναμή της, μια απόδειξη του πόσο τρομακτική και συναρπαστική παραμένει», είπε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, τη συνόδευσε στο ετήσιο Χάλογουιν πάρτι της, ντυμένος ως στρατιώτης, που μετατράπηκε σε πέτρα, αντικρίζοντας τη Μέδουσα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@varietymagazine
It’s Medusa! Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC.♬ original sound - Variety
@voguegermany
@heidi klum und #TomKaulitz tragen unter ihren Halloween-Kostümen Windeln. Noch mehr Hintergründe über den Link. #voguegermany #heidiklum #heidihalloween♬ Originalton - VOGUE Germany
Φωτογραφία: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα