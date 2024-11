Χάιντι Κλουμ: Η εντυπωσιακή μεταμφίεση στο φετινό πάρτι της για το Χάλογουιν - Ντύθηκε «Ε.Τ.»

Κλείσιμο

Κάθε χρόνο, από το 2000, ηανεβάζει τον πήχη των μεταμφιέσεων στο πάρτι που διοργανώνει για το Xάλογουιν, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με τις στολές τπου επιλέγει.Το μοντέλο φροντίζει πάντα οι μεταμφιέσεις του να ξεπερνούν τα συνηθισμένα, όπως το θρυλικό λουκ της ως... σκουλήκι που έγινε αμέσως viral.Και φέτος όμως, η σταρ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που άφησε άφωνους τους θαυμαστές της. Τόσο εκείνη, όσο και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ , επέλεξαν να μεταμφιεστούν ως E.T. από την αγαπημένη ταινία του 1982, E.T. the Extra-Terrestrial.Η Κλουμ υιοθέτησε το λουκ του E.T. με ένα καπέλο και ξανθιά περούκα, θυμίζοντας τη σκηνή όπου ο χαρακτήρας της Ντρου Μπάριμορ, Γκέρτι, μεταμορφώνει τον εξωγήινο.Ο Τομ Κάουλιτς, από την άλλη, ντύθηκε ως ο κλασικός E.T., αποτίοντας φόρο τιμής στο εμβληματικό φιλμ του Στίβεν Σπίλμπεργκ.Το ζευγάρι παρουσίασε τα εντυπωσιακά του κοστούμια στο καθιερωμένο Χάλογουιν πάρτι της Κλουμ, που φέτος έλαβε χώρα στο Hard Rock Hotel στη Νέα Υόρκη.