Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο

Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα (1/10, 21:45) και ο κόσμος από νωρίς έχει δώσει βροντερό παρών στο γήπεδο.Το λεωφορείο που μετέφερε τη γαλανόλευκη αποστολή έκανε την εμφάνιση του στις 20:00 και έξω από τη θύρα των επισήμων είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άτομα (ανάμεσα τους πολλά μικρά παιδιά) για να αποθεώσουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές τους.