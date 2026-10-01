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Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο
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Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο

Εκατοντάδες φίλοι της Ενικής περίμεναν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του

Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο
Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα (1/10, 21:45) και ο κόσμος από νωρίς έχει δώσει βροντερό παρών στο γήπεδο.

Το λεωφορείο που μετέφερε τη γαλανόλευκη αποστολή έκανε την εμφάνιση του στις 20:00 και έξω από τη θύρα των επισήμων είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άτομα (ανάμεσα τους πολλά μικρά παιδιά) για να αποθεώσουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές τους.


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