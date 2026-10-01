Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο
Εθνική ποδοσφαίρου: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στην Τούμπα, δείτε βίντεο
Εκατοντάδες φίλοι της Ενικής περίμεναν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του
Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα (1/10, 21:45) και ο κόσμος από νωρίς έχει δώσει βροντερό παρών στο γήπεδο.
Το λεωφορείο που μετέφερε τη γαλανόλευκη αποστολή έκανε την εμφάνιση του στις 20:00 και έξω από τη θύρα των επισήμων είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άτομα (ανάμεσα τους πολλά μικρά παιδιά) για να αποθεώσουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές τους.
Το λεωφορείο που μετέφερε τη γαλανόλευκη αποστολή έκανε την εμφάνιση του στις 20:00 και έξω από τη θύρα των επισήμων είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άτομα (ανάμεσα τους πολλά μικρά παιδιά) για να αποθεώσουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές τους.
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