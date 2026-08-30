Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
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Ηλίας Βρεττός Αναστασία Δεληγιάννη Σκύρος

Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με την Αναστασία Δεληγιάννη να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο

Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Γεωργία Κοτζιά
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Ενθουσιασμένος είναι ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο όπου βρέθηκε με τη σύζυγό του για διακοπές.

Ο τραγουδιστής, όπως αποκάλυψε με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 30 Αυγούστου, επισκέφτηκε την παραλία Αγαλίπα με την Αναστασία Δεληγιάννη και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα δέντρα πίσω από τα βράχια.

«Ο παράδεισος βρέθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Βρεττός πόζαρε με τη σύζυγό του στο πλευρό του μέσα στο νερό, με την Αναστασία Δεληγιάννη να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο σε κάποια από τα στιγμιότυπα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες




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Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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