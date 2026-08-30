Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ενθουσιασμένος ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε», τα στιγμιότυπα που ανέβασε με τη σύζυγό του
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με την Αναστασία Δεληγιάννη να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο
Ενθουσιασμένος είναι ο Ηλίας Βρεττός με τη Σκύρο όπου βρέθηκε με τη σύζυγό του για διακοπές.
Ο τραγουδιστής, όπως αποκάλυψε με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 30 Αυγούστου, επισκέφτηκε την παραλία Αγαλίπα με την Αναστασία Δεληγιάννη και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα δέντρα πίσω από τα βράχια.
«Ο παράδεισος βρέθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Ηλίας Βρεττός πόζαρε με τη σύζυγό του στο πλευρό του μέσα στο νερό, με την Αναστασία Δεληγιάννη να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο σε κάποια από τα στιγμιότυπα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής, όπως αποκάλυψε με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 30 Αυγούστου, επισκέφτηκε την παραλία Αγαλίπα με την Αναστασία Δεληγιάννη και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα δέντρα πίσω από τα βράχια.
«Ο παράδεισος βρέθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Ηλίας Βρεττός πόζαρε με τη σύζυγό του στο πλευρό του μέσα στο νερό, με την Αναστασία Δεληγιάννη να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο σε κάποια από τα στιγμιότυπα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα