Αυξάνεται στα 20 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου
Αυξάνεται στα 20 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει ο στόχος μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Την αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου ανακοίνωσε από το υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα.
Συγκεκριμένα, από 1η Οκτωβρίου η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ), από 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ) που ίσχυε προηγουμένως, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ.
Στην κρατική επιδότηση έρχονται να προστεθεί η έκπτωση από τα διυλιστήρια ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά.
Όσον αφορά, δε, το πετρέλαιο θέρμανσης ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «ισχύει ο στόχος για τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο και το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι συνδυαστική θα εξαρτηθεί από τις τιμές που μεταβάλλονται καθημερινά». Προανήγγειλε, δε, και «αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που κατευθύνεται σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη γεωγραφική και οικονομική».
Η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου αφενός λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών και αφετέρου λόγω της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά
Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα.
Συγκεκριμένα, από 1η Οκτωβρίου η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ), από 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ) που ίσχυε προηγουμένως, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ.
Στην κρατική επιδότηση έρχονται να προστεθεί η έκπτωση από τα διυλιστήρια ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά.
Όσον αφορά, δε, το πετρέλαιο θέρμανσης ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «ισχύει ο στόχος για τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο και το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι συνδυαστική θα εξαρτηθεί από τις τιμές που μεταβάλλονται καθημερινά». Προανήγγειλε, δε, και «αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που κατευθύνεται σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη γεωγραφική και οικονομική».
Η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου αφενός λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών και αφετέρου λόγω της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.
Όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως σήμεραΜετά και τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το συνολικό κόστος των μέτρων για την ενεργειακή κρίση και τη στήριξη των εισοδημάτων ανέρχεται σε 1,21 δισ. ευρώ εκ των οποίων 669 εκατ. έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.
Αναλυτικά
- • Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ.
- • Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάϊο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 216 εκατ. ευρώ.
- • Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ.
- • Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.
- • Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.
- • Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.
- • Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με την διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ.
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