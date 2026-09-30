Αυξάνεται στα 20 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει ο στόχος μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης