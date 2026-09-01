Ο Ηλίας Βρεττός έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειο γάμου τους: Σ' αγαπάω πιο πολύ από ποτέ
Ο Ηλίας Βρεττός έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειο γάμου τους: Σ' αγαπάω πιο πολύ από ποτέ
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε 4 φωτογραφίες για τα τέσσερα χρόνια που έκλεισαν ως παντρεμένοι
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε ο Ηλίας Βρεττός στη σύζυγό του με αφορμή την επέτειο γάμου τους.
Ο τραγουδιστής, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τέσσερις φωτογραφίες για τα τέσσερα χρόνια που έκλεισαν με την Αναστασία Δεληγιάννη ως παντρεμένοι και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός έγραψε χαρακτηριστικά: «4 χρόνια πιο κοντά στο άπειρο! 4 χρόνια-4 φωτογραφίες. Σ´αγαπάω πιο πολύ από ποτέ πλάσμα μου… Χρόνια μας πολλά!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κύμη, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο τραγουδιστής, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τέσσερις φωτογραφίες για τα τέσσερα χρόνια που έκλεισαν με την Αναστασία Δεληγιάννη ως παντρεμένοι και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός έγραψε χαρακτηριστικά: «4 χρόνια πιο κοντά στο άπειρο! 4 χρόνια-4 φωτογραφίες. Σ´αγαπάω πιο πολύ από ποτέ πλάσμα μου… Χρόνια μας πολλά!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κύμη, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022.
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