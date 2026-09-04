Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
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Νεσχάν Μουλαζίμ Επέτειος Γάμου Στέλιος Πολογεώργης

Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα

Το μοντέλο και ο Στέλιος Πολογεώργης γιόρτασαν τέσσερα χρόνια γάμου

Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε η Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της, δηλώνοντας χαρούμενη που τον επέλεξε για να πορευτούν μαζί στο υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ παράλληλα δημοσίευσε μία φωτογραφία τους όπου φιλιούνται στο στόμα.

Το μοντέλο και ο Στέλιος Πολογεώργης έκλεισαν τέσσερα χρόνια γάμου και η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέβασε στο Instagram κάποιες από τις τρυφερές τους στιγμές, καθώς και ένα στιγμιότυπο από την ημέρα που παντρεύτηκαν, σημειώνοντας πως από τότε που απέκτησαν την κόρη τους, αισθάνεται όλο και πιο τυχερή για τη ζωή που έχουν χτίσει μαζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αρχικά: «Η ιστορία μας ξεκίνησε πριν από 8,5 χρόνια και πριν από 4 χρόνια είπαμε το "ναι" και ξεκινήσαμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Γελάσαμε, δυσκολευτήκαμε, μεγαλώσαμε και δημιουργήσαμε τον δικό μας μικρό κόσμο. Και τώρα, με τη 10,5 μηνών κόρη μας, αυτός ο κόσμος είναι ακόμη πιο όμορφος. Κάθε φορά που την κοιτάζω, νιώθω ξανά πόσο τυχερή είμαι για τη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί».

Και πρόσθεσε για τον Στέλιο Πολογεώργη: «Δεν είσαι απλώς ο σύζυγός μου. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος, ο σύντροφός μου και ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο νιώθω πιο ασφαλής. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα και που γίναμε "εμείς". Στα πολλά ακόμη χρόνια, στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε και στο να είμαστε πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ περισσότερο με κάθε μέρα που περνά».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
Η ερωτική εξομολόγηση της Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της και το φιλί στο στόμα: Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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