Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
Ο 37χρονος από το Αζερμπαϊτζάν μετέφερε οχτώ Ιρακινούς, ο ένας ανήλικος - Τους δύο τους είχε στο πορτ μπαγκάζ
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε οκτώ αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων κι έναν ανήλικο.
Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στα διόδια Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο κι ο οδηγός συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.
Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ Ιρακινούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους οχτώ βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.
Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στα διόδια Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο κι ο οδηγός συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.
Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ Ιρακινούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους οχτώ βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα