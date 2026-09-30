Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Θεσσαλονίκη Καταδίωξη Διακινητής Παράνομοι μετανάστες

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Ο 37χρονος από το Αζερμπαϊτζάν μετέφερε οχτώ Ιρακινούς, ο ένας ανήλικος - Τους δύο τους είχε στο πορτ μπαγκάζ

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε οκτώ αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων κι έναν ανήλικο.

Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στα διόδια Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο κι ο οδηγός συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ Ιρακινούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους οχτώ βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.
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